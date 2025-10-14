Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ; - distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.