Walmart annonce un partenariat stratégique avec OpenAI afin de créer une expérience d'achat intégrant directement ChatGPT. Le concept est simple : clients et membres de Sam's Club pourront rechercher, planifier et finaliser leurs achats auprès d'un assistant conversationnel, via la fonction Instant Checkout.
Cette collaboration vise à rendre le commerce plus proactif grâce à l'intelligence artificielle, capable d'anticiper les besoins des consommateurs. Doug McMillon, PDG de Walmart, évoque uneexpérience 'personnalisée et contextuelle', tandis que Sam Altman, PDG d'OpenAI, souligne la volonté commune de 'simplifier le quotidien'.
Walmart déploie déjà l'IA pour optimiser ses catalogues produits, accélérer la résolution client et former ses employés via ChatGPT Enterprise et les certifications OpenAI, confirmant son ambition d'un commerce plus fluide et intelligent.
Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ;
- distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.