Walmart va transférer sa cotation vers le Nasdaq début décembre 2025

Walmart annonce le transfert de la cotation de son action vers le Nasdaq Global Select Market à compter du 9 décembre 2025, tout en conservant le symbole 'WMT'. Le groupe déplacera également la cotation de 9 obligations vers le Nasdaq.

John David Rainey, directeur financier de Walmart Inc., indique que cette décision 's'aligne avec une stratégie fondée sur les salariés et portée par la technologie', reposant sur l'automatisation et l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des clients et renforcer l'efficacité opérationnelle.

Le changement souligne la convergence de valeurs entre Walmart et le Nasdaq, notamment leur orientation technologique et leur volonté d'innover pour créer davantage de valeur.