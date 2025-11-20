Walmart annonce le transfert de la cotation de son action vers le Nasdaq Global Select Market à compter du 9 décembre 2025, tout en conservant le symbole 'WMT'. Le groupe déplacera également la cotation de 9 obligations vers le Nasdaq. John David Rainey, directeur financier de Walmart Inc., indique que cette décision 's'aligne avec une stratégie fondée sur les salariés et portée par la technologie', reposant sur l'automatisation et l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des clients et renforcer l'efficacité opérationnelle. Le changement souligne la convergence de valeurs entre Walmart et le Nasdaq, notamment leur orientation technologique et leur volonté d'innover pour créer davantage de valeur.
Walmart Inc. est le 1er groupe mondial de grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution aux Etats-Unis et à Porto Rico (81,9%) : activité assurée, à fin janvier 2025, au travers des enseignes Wal-Mart (83,7% du CA ; distribution généraliste à prix réduits ; 4 615 magasins, dont 3 559 supermarchés, 355 magasins discounts et 691 magasins de proximité) et Sam's Club (16,3% ; 600 entrepôts accessibles uniquement aux adhérents situés aux Etats-Unis) ;
- distribution à l'international (18,1%) : 5 566 points de vente situés au Mexique, en Amérique centrale, en Chine, en Afrique, au Canada, au Chili et en Inde.
