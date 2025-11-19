Walmart serait en pourparlers avancés pour acquérir R&A Data, une jeune pousse israélienne fondée en 2022 par deux anciens membres du renseignement, Noam Rabinovich et Raz Abramov. Spécialisée dans la détection de contrefaçons et d’arnaques sur les marketplaces en ligne, la startup collabore déjà depuis 2024 avec Walmart via un logiciel dopé à l’intelligence artificielle capable d’analyser des millions de références pour repérer les produits frauduleux ou non conformes. L’intégration de cette technologie au sein du géant américain constituerait un renforcement stratégique de sa plateforme e-commerce, en forte croissance (+25% aux États-Unis au dernier trimestre).

Cette opération intervient alors que John Furner, actuel président de Walmart U.S., doit prendre les rênes du groupe en 2026, dans un contexte de développement accéléré de la marketplace face à une pression concurrentielle accrue, notamment de la part d’Amazon. Elle fait aussi écho à une enquête récente de CNBC ayant mis en lumière d'importantes failles sur Walmart Marketplace, avec la présence de vendeurs tiers frauduleux et de produits contrefaits, en particulier dans les catégories cosmétiques et compléments alimentaires. Le groupe avait alors affirmé vouloir renforcer ses dispositifs de contrôle pour garantir la sécurité des consommateurs.

Peu connue du grand public, R&A Data propose une technologie propriétaire reposant sur l’IA et se positionne comme un acteur discret mais à l’expertise pointue. Son site, désormais inactif, promettait une protection fiable à grande échelle, sans nouvelle inscription possible avant 2025. Les fondateurs de R&A Data avaient déjà cofondé EverC, une autre entreprise active dans la cybersécurité des plateformes. Leur nouvelle société pourrait jouer un rôle clé dans la stratégie de Walmart visant à fiabiliser l’explosion de l’offre tierce sur sa marketplace, en combinant filtrage initial rigoureux et surveillance continue des produits mis en vente.