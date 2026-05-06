Walt Disney augmente de 8% son BPA pour son 2e trimestre

Walt Disney dévoile un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,57 USD pour son 2e trimestre 2025-2026, ainsi qu'un profit opérationnel des segments en hausse de 4% à 4,6 MdsUSD, "dépassant modestement sa prévision précédente".

Ses revenus trimestriels se sont accrus de 7% à près de 25,17 MdsUSD, des croissances portées par ses divisions expériences (+7%) et divertissement (+10%), bien davantage que par sa division sport (+2%).



"Nous renforçons notre offre de streaming, tout en développant l'avenir direct d'ESPN auprès des consommateurs et en concrétisant nos ambitieux plans de croissance pour Disney Experiences", affirme le groupe de médias et de divertissement.



"La demande actuelle dans nos parcs et complexes hôteliers aux Etats-Unis est soutenue. Cependant, nous restons attentifs à l'incertitude macroéconomique à laquelle les consommateurs sont confrontés aujourd'hui", précise-t-il en outre



Indiquant prévoir une accélération de la croissance au 2e semestre de l'exercice, Walt Disney table sur un profit opérationnel des segments d'environ 5,3 MdsUSD pour son 3e trimestre comptable.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe basé à Burbank (Californie) déclare viser un BPA ajusté en croissance d'environ 12% en excluant l'impact de la 53e semaine (et d'environ 16% en incluant cet impact).