Walt Disney augmente de 8% son BPA pour son 2e trimestre
Walt Disney dévoile un BPA ajusté en croissance de 8% à 1,57 USD pour son 2e trimestre 2025-2026, ainsi qu'un profit opérationnel des segments en hausse de 4% à 4,6 MdsUSD, "dépassant modestement sa prévision précédente".
Ses revenus trimestriels se sont accrus de 7% à près de 25,17 MdsUSD, des croissances portées par ses divisions expériences (+7%) et divertissement (+10%), bien davantage que par sa division sport (+2%).
"Nous renforçons notre offre de streaming, tout en développant l'avenir direct d'ESPN auprès des consommateurs et en concrétisant nos ambitieux plans de croissance pour Disney Experiences", affirme le groupe de médias et de divertissement.
"La demande actuelle dans nos parcs et complexes hôteliers aux Etats-Unis est soutenue. Cependant, nous restons attentifs à l'incertitude macroéconomique à laquelle les consommateurs sont confrontés aujourd'hui", précise-t-il en outre
Indiquant prévoir une accélération de la croissance au 2e semestre de l'exercice, Walt Disney table sur un profit opérationnel des segments d'environ 5,3 MdsUSD pour son 3e trimestre comptable.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe basé à Burbank (Californie) déclare viser un BPA ajusté en croissance d'environ 12% en excluant l'impact de la 53e semaine (et d'environ 16% en incluant cet impact).
The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,1%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (58% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (22% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (20% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ;
- exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (37,5%) : gestion, au 27/09/2025, de 74 parcs à thème (39 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World, Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios, etc. ; 42 parcs à thème et 21 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 9 parcs à thème et 7 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 8 parcs à thème et 3 hôtels), en Chine (Shanghai Disney Resort ; 8 parcs à thème et 2 hôtels) et au Japon (Tokyo Disney Resort ; 7 parcs à thème et 6 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ;
- production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (18,4%) : ESPN et ESPN+.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (81%), Europe (11,7%) et Asie-Pacifique (7,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.