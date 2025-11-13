The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,3%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (55,3% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (26% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (18,7% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ; - exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (36,7%) : gestion, au 01/10/2024, de 13 parcs à thème (40 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 6 parcs à thème et 22 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 2 parcs à thème et 7 hôtels), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 2 parcs à thème et 6 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 1 parc à thème et 3 hôtels) et en Chine (Shanghai Disney Resort ; 2 parcs à thème et 2 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ; - production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (19%) : ESPN et ESPN+. La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,8%).