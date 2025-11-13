Walt Disney dévoile un BPA ajusté en léger repli de 3% à 1,11 dollar pour les 3 derniers mois de son exercice 2024-25, un niveau toutefois supérieur au consensus, et un profit opérationnel des segments en retrait de 5% à 3,48 milliards.
Ses revenus trimestriels sont restés globalement stables à près de 22,5 milliards de dollars, des croissances des divisions expériences (+6%) et sport (+2%) ayant compensé un recul de 6% de la division divertissement.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe californien a ainsi vu son BPA ajusté grimper de 19% à 5,93 USD, contre un objectif de 5,85 USD annoncé il y a trois mois, pour des revenus annuels en croissance de 3% à 94,4 MdsUSD.
'Nous avons renforcé le groupe en nous appuyant sur la valeur de nos actifs créatifs et de marque, et avons poursuivi des progrès significatifs dans nos activités direct-au-consommateur', explique son CEO Bob Iger.
En termes de perspectives, le géant des médias et du divertissement vise notamment de nouvelles croissances 'à deux chiffres' de son BPA ajusté pour l'exercice qui commence, ainsi que pour le suivant.
The Walt Disney Company est un groupe de médias et de loisirs. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- exploitation de médias de divertissement et production audiovisuelle (44,3%) : diffusion de programmes TV et de vidéo en flux continus (55,3% du CA ; Disney+, Disney+ Hotstar et Hulu), exploitation de chaînes TV et de stations radios (26% ; ABC Television Network, Disney, Freeform, FX et National Geographic) et autres (18,7% ; production et distribution de contenus audiovisuels, octroi de licences de films, etc.) ;
- exploitation de parcs d'attraction et de complexes hôteliers (36,7%) : gestion, au 01/10/2024, de 13 parcs à thème (40 hôtels) situés aux Etats-Unis (Walt Disney World Resort, Disneyland Resort et Aulani ; 6 parcs à thème et 22 hôtels), en France (Disneyland Paris ; 2 parcs à thème et 7 hôtels), au Japon (Tokyo Disney Resort ; 2 parcs à thème et 6 hôtels), à Hong Kong (Hong Kong Disneyland ; 1 parc à thème et 3 hôtels) et en Chine (Shanghai Disney Resort ; 2 parcs à thème et 2 hôtels). Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney), de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers, et de vente de produits dérivés (livres d'enfants, jouets, logiciels de jeux, films, etc.) ;
- production et distribution de programmes TV et de streaming vidéo axés sur le sport (19%) : ESPN et ESPN+.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (79%), Europe (11,2%) et Asie-Pacifique (9,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.