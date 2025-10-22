Warner Bros. Discovery a refusé à trois reprises des offres de rachat émanant du groupe Paramount Skydance, la dernière valorisant l’action à moins de 24 dollars, dont 80% en numéraire, selon des informations rapportées mercredi par CNBC. Ces propositions interviennent alors que WBD a confirmé avoir reçu plusieurs marques d’intérêt non sollicitées, poussant l’entreprise à élargir son examen stratégique. En parallèle, elle poursuit son plan de scission en deux entités cotées, séparant les activités de streaming et studios (dont HBO Max) de celles des chaînes de télévision internationales comme CNN et TNT Sports.

Le refus répété de ces offres suggère que la direction, menée par le PDG David Zaslav, juge les propositions inférieures à la valeur réelle du groupe, notamment dans un contexte de revalorisation des actifs de contenu et de distribution. D’autres acteurs majeurs, dont Netflix et Comcast, seraient également intéressés, selon CNBC. L’action WBD a progressé de 2% après la clôture mardi, portée par la spéculation autour d’un éventuel rachat et par l’anticipation d’un recentrage stratégique de ses activités.Parmi la liste des intéressés, Netflix et Comcast sont des noms récurrents.