Warner Bros Discovery fait part d'une perte nette de 148 millions de dollars au titre de son 3e trimestre 2025, à comparer à un bénéfice de 135 MUSD un an auparavant, malgré un EBITDA ajusté en hausse de 2% à 2,47 MdsUSD.
Comme au trimestre précédent, cette progression de l'EBITDA ajusté est avant tout due à une croissance dans les segments streaming et studios, partiellement contrebalancée par un déclin dans le segment réseaux linéaires globaux.
A 9,04 MdsUSD, ses revenus ont diminué de 6% avec des baisses à la fois pour ses revenus de distribution (-4%) et de contenus (-3%), mais surtout de ses recettes publicitaires (-16%) sur fond de recul des audiences dans le linéaire domestique.
Alors que la scission entre Warner Bros. (streaming et studios) et Discovery Global (réseaux globaux) demeure en voie d'être finalisée vers la mi-2026, le groupe rappelle qu'une revue des alternatives stratégiques a été initiée le mois dernier.
Warner Bros. Discovery, Inc. est un groupe de médias et de divertissements organisé autour de 3 pôles d'activités :
- diffusion de chaînes TV aux Etats-Unis et à l'international (47,9% du CA) ;
- production et distribution audiovisuelles (27,6%) : notamment production, distribution et octroi de licences de films et de programmes télévisés ;
- diffusion de chaînes TV payantes et diffusion en streaming (24,5%).
Le CA par source de revenus se ventile entre redevances et droits de distribution (50,1%), ventes de contenus et de droits audiovisuels (26,2%), ventes d'espaces publicitaires (20,6%) et autres (3,1%).
67,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
