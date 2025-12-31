Warner Bros Discovery étend son partenariat avec Canal+
Canal+ indique avoir conclu un nouvel accord pluriannuel et multi-territoires avec son partenaire historique Warner Bros Discovery (WBD), "marquant une étape majeure dans le développement de leur collaboration à l'échelle internationale".
Publié le 31/12/2025 à 14:01
L'accord prévoit le renouvellement de la distribution de 12 chaînes thématiques de WBD sur les marchés africains, dont certaines en exclusivité, permettant à Canal+ de consolider son offre de chaînes de divertissement, jeunesse, information et documentaire en Afrique.
Le partenariat entre Canal+ et WBD se prolonge et s'intensifie aussi en Europe à travers plusieurs renouvellements de chaines dans des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que l'extension de la distribution de HBO MAX via Canal+ à la Belgique et à l'Autriche.