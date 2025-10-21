Warner Bros. Discovery a annoncé mardi qu’elle élargissait sa revue stratégique à l’ensemble de ses activités, y compris une possible vente, après avoir reçu plusieurs marques d’intérêt de la part d’acheteurs potentiels. Cette annonce a fait bondir son action de près de 8% dans les échanges avant l’ouverture de Wall Street. Le groupe, déjà engagé dans un processus de scission entre ses activités de streaming et studios d’un côté, et ses chaînes internationales de l’autre, envisage désormais toutes les options pour maximiser la valeur de ses actifs.

Le directeur général David Zaslav a indiqué que cette réorganisation visait à mieux positionner l’entreprise face aux mutations du secteur des médias, marquées par la consolidation et la pression croissante sur les plateformes de contenu. Selon des sources de marché, Warner Bros. Discovery aurait été approché notamment par le nouvel ensemble né de la fusion entre Paramount et Skydance. Cette ouverture à une cession reflète l’intérêt croissant que suscite le portefeuille du groupe, notamment autour de marques fortes comme HBO, CNN ou Discovery Channel, à l’heure où la restructuration de l’offre de divertissement mondial s’accélère.