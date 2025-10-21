Warner Bros Discovery salué pour sa revue stratégique

Warner Bros Discovery grimpe de 10%, salué pour l'annonce par son conseil d'administration que, tout en continuant d'avancer vers la séparation précédemment annoncée de Warner Bros. et de Discovery Global, il a entamé un examen des alternatives stratégiques.



Cette revue stratégique a pour objectif de' maximiser la valeur pour les actionnaires, à la lumière de l'intérêt non sollicité' que le conseil a reçu de plusieurs parties pour l'ensemble du groupe et Warner Bros.



Dans le cadre de ce processus, le conseil évaluera notamment la poursuite de la séparation prévue jusqu'à son terme d'ici la mi-2026, une transaction pour l'ensemble du groupe ou des transactions distinctes pour Warner Bros. et/ou Discovery Global.



Dans le cadre de l'examen, Warner Bros Discovery envisagera également une 'structure de séparation alternative qui permettrait une fusion de Warner Bros. et une scission de Discovery Global à ses actionnaires'.



Il n'y a pas de date limite ou de calendrier définitif pour l'achèvement du processus d'examen des alternatives stratégiques. A part l'opération de séparation déjà en cours, rien ne garantit que ce processus aboutira une transaction ou à un autre résultat.