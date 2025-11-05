Warner Bros. Discovery envisage d’annoncer à la mi-décembre sa stratégie future, en réponse à plusieurs offres de rachat non sollicitées, dont celle de Paramount Skydance. L’entreprise, dirigée par David Zaslav, étudie plusieurs scénarios : cession d’actifs, scission en deux entités cotées ou vente complète. Paramount, particulièrement actif, a soumis trois propositions, la dernière valorisant WBD à 23,50 dollars par action, soit une prime de 87% sur le cours du 10 septembre. Toutes ont été rejetées, mais Paramount continue de défendre son offre comme plus avantageuse qu’un plan de démantèlement.

Dans une lettre datée du 13 octobre, David Ellison (PDG de Paramount Skydance) estime que même avec des hypothèses optimistes, la scission projetée ne permettrait pas d’atteindre une valorisation équivalente. Une offensive publique n’est pas exclue : Paramount pourrait lancer une OPA hostile si la direction de WBD refuse toujours d’engager des négociations formelles. Un soutien actif de Larry Ellison garantirait le financement, tandis que seuls 20% d’actionnaires de long terme suffiraient pour convoquer une assemblée extraordinaire, ouvrant potentiellement la voie à un changement de gouvernance.

Parallèlement, WBD suscite aussi l’intérêt de Netflix et Comcast, notamment pour ses activités studio et streaming. Comcast, qui pourrait fusionner NBCUniversal avec Warner Bros. après sa propre scission, se positionne comme un acteur complémentaire. Mais le climat politique pourrait jouer en faveur de Paramount, le président Donald Trump affichant une hostilité marquée envers Comcast et un appui favorable aux Ellison.

Le projet de scission, prévu pour avril 2026, diviserait WBD en deux entités : Warner Bros. (cinéma et HBO Max) et Discovery Global (chaînes linéaires). Si Warner suscite des convoitises, Discovery reste vulnérable, affecté par la baisse des revenus publicitaires. D’ici la fin décembre, WBD devra convaincre ses actionnaires que sa stratégie génère plus de valeur que l’offre de Paramount, dans un contexte de forte rivalité et de recomposition du paysage audiovisuel.