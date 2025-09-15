La rumeur d'un rapprochement entre Warner Bros et Paramount sous l'égide de Skydance - contrôlé par David Ellison, fils du fondateur d'Oracle Larry Ellison - a fait bondir le cours du titre vers un niveau que n'espéraient plus les actionnaires esseulés du premier.

Un rachat s'apparente en effet à ce qui pourrait leur arriver de mieux. L'influent magnat John Malone, qui détient 0,7% du capital, bénissait le mois dernier une opération de ce type, signalant que seule une consolidation permettrait aux vénérables groupes de médias de survivre, en fusionnant tant leurs activités de production que leurs activités de streaming qui manquent encore d'échelle face à Netflix.

À eux deux, côté studios, Warner Bros et Paramount cumuleraient des catalogues de blockbusters sans équivalent. Côté streaming, ils totaliseraient plus de 200 millions d'abonnés sur leurs différents services HBO Max, Discovery+ et Paramount+. Au niveau des chaînes de télévision traditionnelle, la fusion permettrait de regrouper sous un même toit CBS News et CNN, pour ainsi acquérir une considérable puissance d'influence.

L'année dernière, nous rappelions dans Warner Bros. Discovery, Inc. : Course contre la montre que le groupe dirigé par David Zaslav composait avec trois pénibles réalités : premièrement, une activité streaming pas encore rentable, sinon très médiocrement ; deuxièmement, une activité de télévision linéaire en déclin structurel et rapide ; troisièmement, une dette colossale, dont le remboursement était mis en péril par la conjugaison de ces perspectives.

La nouvelle tombe donc à pic pour Warner Bros Discovery, qui affichait ce dernier trimestre des cash-flows sous pression. Le groupe, on s'en souvient, signalait il y a peu son intention de séparer son activité TV linéaire de ses activités studios et streaming. Le potentiel repreneur Skydance n'a pas encore dévoilé ses intentions quant à cette stratégie ; il est possible qu'il la poursuive avec sélectivité.

La rumeur bruisse cependant qu'une inflexion est sur la table - ce qui constituerait un net désaveu pour David Zaslav. Malgré la communication qui met en avant ses activités de streaming, Warner Bros reste toujours très dépendant de son activité télé linéaire : celle-ci compte encore pour la moitié du chiffre d'affaires et pour les trois quarts du profit d'exploitation ajusté.