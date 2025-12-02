Publié à l'occasion de Thanksgiving, le dernier message de Warren Buffett à ses actionnaires ressemble à tout sauf à un simple courrier de routine. À 95 ans, l'Oracle d'Omaha y annonce qu'il va se mettre en retrait, transmet le relais à son successeur, organise la distribution de sa fortune… mais surtout, il livre une leçon de lucidité sur la chance, le mérite, la responsabilité et ce que signifie vraiment réussir sa vie.

Derrière les anecdotes savoureuses sur son enfance et les figures qui ont marqué son parcours, c'est un véritable testament moral qu’il adresse à ceux qui détiennent ses actions, mais aussi, plus largement, à tous ceux qui cherchent à comprendre ce qui fait une vie réussie (avec ou sans milliards).

Un geste philanthropique massif pour ouvrir le bal

La lettre s’ouvre sur un geste spectaculaire, mais désormais cohérent avec le personnage : Warren Buffett a converti 1 800 actions A de Berkshire Hathaway en 2,7 millions d’actions B, immédiatement données à quatre fondations familiales. La Susan Thompson Buffett Foundation reçoit la plus grosse part, tandis que les trois fondations de ses enfants sont dotées à parts égales du solde.

Ce mouvement s'inscrit dans une logique de long terme : Buffett a annoncé depuis longtemps qu'il distribuerait l’essentiel de sa fortune à des causes philanthropiques. À ce stade, il ne s’agit plus seulement de charité, mais de cohérence avec sa vision du monde : lorsqu’on a bénéficié d’une chance hors norme, ne rien rendre serait une faute morale.

En parallèle, il annonce qu’il cessera d’écrire le rapport annuel de Berkshire et de monopoliser la parole lors de l’assemblée générale. Greg Abel, désigné depuis plusieurs années comme son héritier opérationnel, deviendra officiellement le patron de Berkshire à la fin de l’année. Buffett, lui, continuera à s’exprimer une fois par an, à Thanksgiving, comme une sorte de vieux sage qui ne quitte pas complètement la scène, mais accepte enfin de passer au second plan.

L'Oracle d'Omaha ou le récit d’un homme qui a tiré le bon numéro

Buffett prend ensuite un détour personnel, presque intimiste. Il raconte une opération d’appendicite qui a failli mal tourner en 1938, ses jeunes années à Omaha, ses rencontres successives avec ceux qui deviendront des associés, des amis ou des dirigeants clés de Berkshire. L’épisode prête souvent à sourire, mais il n’a rien d’anodin : à travers ces souvenirs, Buffett pose le décor central de sa réflexion.

Il explique, en substance, qu’il fait partie de ces individus qui ont tiré un ticket gagnant à la grande loterie de la naissance. Être né en 1930, aux États-Unis, en bonne santé, homme, blanc, dans un environnement relativement stable : il insiste sur le fait que ce pack de départ lui a offert une avance gigantesque que d’autres, tout aussi méritants, n’ont jamais eue.

Il ne nie ni l’effort, ni le travail, ni le courage, ni la prise de risque. Il rappelle simplement une vérité que beaucoup de gens très riches préfèrent passer sous silence : il est infiniment plus facile de faire preuve de mérite lorsqu’on commence la course en tête. Son message est brutal pour les ego, mais limpide pour l’analyse : le mérite des gagnants est souvent surestimé, tandis que celui des perdants est presque toujours sous-évalué.

C’est de cette prise de conscience que découle, chez lui, l’idée de responsabilité. Si la distribution des talents et des circonstances est arbitraire, ceux qui ont bénéficié de conditions particulièrement favorables ne peuvent pas se contenter de jouir en silence de leur bonne fortune. Ils ont, selon lui, un devoir moral envers ceux qui n’ont pas eu cette chance.

La philanthropie comme correctif (partiel) à l’injustice de la naissance

Cette lucidité sur l’injustice fondamentale de la chance conduit Buffett à une conclusion pratique : rendre, et autant que possible. D’où cette stratégie méthodique de transfert de fortune vers des fondations, dont ses enfants auront la charge, avec la liberté d’adapter leurs actions à l’évolution du monde, des besoins et du cadre fiscal.

Il ne s’agit pas d'une tentative de gouverner d’outre-tombe via des clauses rigides gravées dans le marbre. Buffett explique au contraire qu’il renonce à ce fantasme de contrôle posthume. Ses enfants, déjà expérimentés et rompus à la gestion philanthropique, auront pour mission de faire un peu mieux que ce que font l’État et la philanthropie traditionnelle. Pas de grand plan messianique, mais une exigence simple : faire sérieusement le travail, avec bon sens et intégrité.

On peut juger le dispositif insuffisant au regard des inégalités systémiques, mais on ne peut pas ignorer la cohérence entre le diagnostic (la chance est inégalement distribuée) et la réponse (utiliser cette chance pour réduire, à la marge, les écarts les plus insupportables).

Un message pour ceux qui n’auront jamais sa fortune

L'un des passages les plus forts de la lettre ne s’adresse pas aux milliardaires, mais précisément à ceux qui n’atteindront jamais sa fortune. Buffett y écrit : la grandeur ne vient ni de la taille du compte en banque, ni du nombre d’articles de presse, ni de l’étendue du pouvoir politique. Elle naît de la capacité à aider quelqu’un, sous des formes très diverses, à des moments parfois modestes en apparence, mais décisifs humainement.

Il rappelle que la gentillesse ne coûte rien, mais elle n’a pas de prix et érige la règle d’or – traiter les autres comme on voudrait être traité – en boussole universelle, indépendamment de toute croyance religieuse. Le message est d’autant plus puissant qu’il émane de quelqu’un qui a passé sa vie à compter les dollars avec une précision chirurgicale : à la fin, la valeur la plus importante n’est pas dans le bilan comptable, mais dans la façon dont on traite les autres.

Berkshire, la succession et la lucidité comme avantage concurrentiel

Sur le plan plus business, Buffett réaffirme sa confiance absolue dans Greg Abel, qu’il présente comme plus au fait qu’il ne l’est lui-même de nombreux détails opérationnels de Berkshire, notamment dans l’assurance. Il avertit néanmoins sur un risque que les conseils d’administration sous-estiment volontiers : la dégradation cognitive des dirigeants. Il reconnaît avoir lui-même tardé à réagir dans certains cas, et invite les administrateurs à rester vigilants.

Il ironise également sur les dispositifs de transparence en matière de rémunération, qui ont surtout produit, selon lui, un effet d’escalade par l’envie : chaque dirigeant se compare à ses pairs, les consultants ne recommandent jamais de baisse, et la dynamique mène rarement à la modération.

Pour ce qui est de Berkshire, il reste réaliste : à cette taille, le groupe ne peut plus espérer des performances spectaculaires, mais il dispose d’un ensemble d’activités solides, de quelques actifs d’exception et d’une culture actionnariale au-dessus de la moyenne. Les actionnaires devront accepter la volatilité, y compris des chutes temporaires de 50% du cours, mais Buffett martèle que l’Amérique, sur longue période, a toujours rebondi – et Berkshire avec elle.

Là encore, on retrouve cette lucidité qui l’a servi toute sa vie : ni triomphalisme, ni défaitisme, simplement une lecture froide des ordres de grandeur et des forces en présence.

Une leçon d’investisseur, mais surtout une leçon de vie

Au fond, la dernière lettre de Warren Buffett est moins un document financier qu’un texte de morale appliquée. Elle met en scène un homme qui, après 95 ans d’existence, estime s’être amélioré dans la seconde partie de sa vie, admet ses erreurs, refuse de se mentir sur sa propre chance, organise rationnellement sa succession et rappelle quelques principes simples pour vivre de manière décente.

Pour l’investisseur, il y a évidemment des enseignements : être lucide sur sa propre situation de départ, sur la nature de la chance, sur les limites de la taille, sur la fragilité humaine, sur l’importance de la gouvernance. Mais pour l’individu, le message est encore plus direct : choisissez bien vos modèles, efforcez-vous de progresser, demandez-vous ce que dirait votre nécrologie si elle paraissait demain, et vivez de façon à mériter qu’on l’écrive autrement.

Warren Buffett restera probablement dans l’histoire comme le meilleur allocateur de capital de l’ère moderne. Sa dernière lettre montre qu’il a aussi essayé, tant bien que mal, d’être un bon allocateur d’autre chose que du capital : de la chance reçue au départ, de la gentillesse, du temps et de l’influence dont il disposait.

Il conclut : "Choose your heroes very carefully and then emulate them. You will never be perfect, but you can always be better".

Bonne retraite, Monsieur Buffett. Et longue vie, espérons-le, à votre héritage moral.