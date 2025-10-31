Warren Buffett publiera le 10 novembre une lettre adressée à ses trois enfants et aux actionnaires de Berkshire Hathaway, marquant un moment symbolique avant son retrait du poste de directeur général prévu pour la fin d’année. À 95 ans, l’investisseur emblématique prévoit de céder la rédaction de la célèbre lettre annuelle aux actionnaires à Greg Abel, actuel vice-président du conglomérat, qui lui succédera officiellement en février 2026.

Ce passage de relais signe la fin d’une ère pour Berkshire Hathaway. Buffett restera président du conseil d’administration et assistera à la prochaine assemblée générale en tant que simple membre du public. Greg Abel, 63 ans, considéré comme le dauphin désigné depuis plusieurs années, a progressivement pris davantage de responsabilités depuis l’annonce de sa succession lors de l’assemblée annuelle de mai.

Le contenu précis de la lettre de novembre n’est pas encore connu, mais les précédentes missives avaient abordé la planification successorale et la philanthropie familiale. Buffett y exprimait aussi sa reconnaissance envers les opportunités offertes par les États-Unis. Son fils Howard est pressenti pour devenir président non exécutif de la société. Berkshire Hathaway publiera ses résultats du troisième trimestre ce samedi, sans commentaire officiel à ce stade sur les changements à venir.