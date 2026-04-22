Durant son audition au Sénat, Kevin Warsh a été très critique envers la Fed et estimé que celle-ci a besoin d'un "changement de cap".

Fait intéressant durant cette audition, Warsh a soigneusement évité de prendre ses distances avec Donald Trump. Et son discours nous a d’ailleurs un peu rappelé celui du président américain. Donald Trump répète en permanence que tous ceux qui sont passés avant lui étaient nuls et qu’il faut tout faire différemment.

Evidemment, Warsh n’est pas allé aussi loin que Trump. Mais sa critique du mandat de Jerome Powell reste marquée, alors que les nouveaux présidents de la Fed privilégient généralement la continuité. "Les erreurs politiques fatales commises il y a quatre ou cinq ans" constituent un héritage dont les ménages ont encore du mal à se remettre, a-t-il dit. "L'inflation est un choix, et la Fed doit en assumer la responsabilité".

Changement de cap

En 2021, la Fed a d’abord qualifié l’inflation de transitoire, tardant à relever ses taux. Puis, l’institution a procédé à des hausses de taux relativement rapides entre 2022 et 2023, contribuant à faire progressivement refluer l’inflation. Toutefois, celle-ci se stabilise à un niveau (trop) élevé et la Fed manque sa cible (2%) depuis maintenant 5 ans.

Plus largement, Kevin Warsh estime que la Fed a besoin d'"un changement de cap dans la conduite de sa politique". Il plaide pour un nouveau cadre de lutte contre l’inflation, une réduction du bilan, et une meilleure coopération avec le Trésor. Au-delà du fond, Kevin Warsh souhaite faire évoluer la communication. Il semble prêt à modifier le nombre de réunions (huit par an actuellement) et ne s’est pas engagé à tenir des conférences de presse après chaque réunion.

Nous l’avons souvent rappelé dans ces colonnes, un président de la Fed ne décide pas tout seul des orientations de politique monétaire. Le FOMC est composé de 17 membres, dont 12 qui votent à chaque réunion. Le rôle d’un président de la Fed est donc toujours de bâtir un consensus. Et critiquer tout ce que vos collègues ont fait avant votre arrivée n’est pas la meilleure façon de rentrer dans ce costume.

Si on en revient aux décisions de politique monétaire au sens strict, le consensus au sein de la Fed est plutôt celui d’un statu quo prolongé. En effet, la hausse des prix de l’énergie provoquée par le conflit en Iran retarde encore la baisse de l’inflation espérée au début de l’année. Comme le résumait l’ancien président de la Fed de St Louis, James Bullard : "On dirait que le président (de la Fed) obtient toujours ce qu’il veut, mais c’est parce qu’il manœuvre pour rester au centre du comité".

Faucon ou colombe ?

In fine, il est assez difficile de résumer la position de Warsh sur l’inflation. Ses positions passées, notamment lors de son mandat de gouverneur de la Fed (2006-2011) l’ont rangé dans la catégorie des faucons.

Mais pour séduire Donald Trump, il a adopté un ton beaucoup plus dovish et s’est montré favorable à des baisses de taux supplémentaires. Depuis plusieurs mois, il soutient que le boom de l’IA va permettre une croissance désinflationniste et permettre à la Fed d’assouplir sa politique monétaire.

Hier, il a estimé qu’il fallait plutôt se concentrer sur la moyenne tronquée de la Fed de Dallas pour l’inflation. Celle-ci exclut les données extrêmes et évolue plus près des 2% que l’inflation core (sous-jacente), mesure traditionnellement privilégiée par la Fed. Il n’a toutefois pas appelé à des baisses de taux immédiates. "La trajectoire de l’inflation s’améliore mais il y a encore du travail".

Warsh a également affirmé qu’il ne s’était pas engagé auprès de Trump à baisser les taux. "Le président ne m'a jamais demandé de prédéterminer, de m'engager, de fixer ou de trancher sur une quelconque décision de taux d'intérêt lors de nos discussions, et je n'y aurais jamais consenti".

Sur CNBC mardi, Donald Trump a déclaré qu'il serait déçu si son candidat ne baissait pas immédiatement les taux d'intérêt dès son entrée en fonction. Rappelons que c’est lui qui avait nommé Jerome Powell en 2017, avant d’en faire son punching-ball favori.

Une situation bloquée

La principale question en suspens désormais est de savoir quand Kevin Warsh prendra ses fonctions. Le mandat de Jerome Powell s’achève le 15 mai, mais rien ne dit que le meeting des 28 et 29 avril soit son dernier.

Le sénateur républicain de Caroline du Nord, Thom Tillis, bloque toute nomination à la Fed, tant que l’enquête judiciaire sur Jerome Powell ne sera pas résolue. Hier, lors de l’audition, il a encore été très offensif et s’est employé à contrer les arguments de l’administration Trump.

La situation semble complètement bloquée : Powell a indiqué qu’il resterait à la Fed tant que son successeur ne serait pas confirmé. Tillis bloquera la confirmation tant que le Département de la Justice s’obstinera. Or, Donald Trump veut que l’enquête se poursuive. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet ces derniers jours, le président américain n’a fait aucune ouverture.

Le blocage pourrait donc perdurer jusqu’aux midterms, date à laquelle le mandat de sénateur de Thom Tillis expire. Il a déjà annoncé qu’il ne se représenterait pas (c’est pour ça qu’il peut se permettre d’aller au clash avec la Maison Blanche). D’ici là, il ne faut pas espérer d’inflexion de sa part. "Si vous me demandez si je pense que Tillis bluffe, la réponse courte est non. La réponse longue est un non catégorique", a estimé son collègue de Louisiane John Neely Kennedy.