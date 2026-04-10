Selon des informations de CNBC, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ont réuni les dirigeants des principales banques américaines afin d'évaluer les risques liés au modèle d'intelligence artificielle Mythos développé par Anthropic. Cette rencontre, organisée en marge d'un forum financier à Washington, témoigne des préoccupations croissantes quant aux capacités de ces systèmes à faciliter des cyberattaques sophistiquées.
Anthropic a récemment lancé une version limitée de son modèle Claude Mythos Preview, précisément en raison des inquiétudes liées à une possible utilisation malveillante. Les autorités cherchent à anticiper l'impact de ces technologies sur des secteurs sensibles comme la finance, où l'IA est de plus en plus intégrée aux opérations critiques.
Face à ces enjeux, plusieurs grandes entreprises, dont JPMorgan, Apple, Google, Microsoft et Nvidia, participent à des initiatives comme Project Glasswing pour encadrer ces risques. Cette mobilisation souligne la nécessité d'un dialogue renforcé entre pouvoirs publics et acteurs privés afin de sécuriser le déploiement de modèles d'IA toujours plus puissants.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.