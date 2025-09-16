Les États-Unis ont validé leurs premiers envois d’armes vers l’Ukraine dans le cadre d’un nouveau mécanisme de financement assuré par les partenaires européens, ont indiqué mardi des sources proches du dossier à Reuters. Il s’agit d’une première utilisation de ce dispositif, conçu avec l’OTAN, qui permet de prélever des équipements dans les stocks américains et de les régler grâce à des fonds fournis par les alliés.

Le sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique, Elbridge Colby, a donné son feu vert pour deux cargaisons d’une valeur maximale de 500 millions de dollars chacune via ce mécanisme, baptisé Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Ce système pourrait représenter jusqu’à 10 milliards de dollars d’armements destinés à Kyiv, alors que le président Donald Trump, tout en appelant à une solution négociée, se montre impatient face à la persistance des frappes russes.

Jusqu’à présent, l’administration Trump s’était limitée à des ventes directes d’armement ou à l’exécution de livraisons autorisées par l’ancien président Joe Biden. Les sources n’ont pas précisé la liste des matériels validés par les Européens, mais ont confirmé la présence de systèmes de défense aérienne, jugés cruciaux face à la multiplication des frappes de drones et de missiles russes. Les besoins de l’armée ukrainienne restent concentrés sur la défense aérienne, les intercepteurs, les roquettes et l’artillerie.