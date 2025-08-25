L’administration Trump laisse ouverte la possibilité de nouvelles prises de participation publiques dans des entreprises stratégiques, au-delà du secteur des semi-conducteurs. Cette orientation a été évoquée par Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche, lors d’un entretien avec la chaîne CNBC. Après l’entrée au capital d’Intel, d’autres opérations similaires pourraient intervenir, notamment dans des industries soutenues par l’État.

Selon Kevin Hassett, le cas Intel résulte d’une situation exceptionnelle liée aux financements massifs du CHIPS Act, mais il illustre une stratégie plus large voulue par Donald Trump. Ce dernier avait évoqué, dès sa campagne, la création à terme d’un fonds souverain américain destiné à soutenir des champions nationaux. L’idée serait donc de multiplier les prises de participation ciblées, soit dans les semi-conducteurs, soit dans d’autres secteurs jugés sensibles.

Cette démarche, encore inédite à Washington, soulève toutefois des interrogations. Certains analystes redoutent que l’intervention directe de l’État dans le capital des entreprises accroisse les risques de dépendance ou de distorsions de marché. Sous l’actuelle administration, les exemples se sont déjà multipliés : autorisation accordée à Nvidia de vendre en Chine, entrée du Pentagone dans MP Materials, ou encore obtention par l’État d’une action à droits de veto dans le rachat d’U.S. Steel par le japonais Nippon Steel.