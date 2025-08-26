L’administration Trump réfléchit à l’acquisition de parts dans des entreprises de défense et d’autres sociétés stratégiques liées à l’État, a indiqué mardi le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick. Selon lui, des discussions sont en cours avec le Pentagone pour explorer ce type d’investissements, qui pourraient concerner des groupes comme Lockheed Martin, Boeing ou Palantir. L’objectif affiché est de renforcer l’implication fédérale dans le financement des programmes d’armement.

Lutnick a souligné la dépendance étroite de Lockheed Martin vis-à-vis du gouvernement, qui représente 97% de ses revenus. Les marchés ont réagi de manière contrastée : Lockheed Martin a gagné 1,3%, Boeing environ 2%, tandis que Palantir a progressé de près 2%. Le secrétaire au Commerce a également averti que les entreprises sollicitant l’appui de l’État devraient accepter de composer directement avec le président.

Ces annonces s’inscrivent dans une politique plus large d’intervention économique. La Maison Blanche a récemment pris près de 10% du capital d’Intel, acquis une participation dans MP Materials, obtenu une "golden share" chez U.S. Steel et négocié avec Nvidia et AMD pour que 15% de leurs revenus chinois soient versés au Trésor américain. Cette stratégie, inédite par son ampleur, suscite des débats transpartisans, certains élus, dont Bernie Sanders, soutenant ces prises de participation publiques au nom de la souveraineté industrielle.