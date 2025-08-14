L’administration Trump discute avec Intel d’une prise de participation directe de l’État fédéral dans le groupe, afin de soutenir la construction d’une usine géante de semi-conducteurs en Ohio. Présenté comme devant devenir le plus grand site de production de puces au monde, le projet a déjà subi plusieurs retards, la taille exacte de l’éventuelle participation restant à déterminer.

Ces pourparlers font suite à une rencontre entre Donald Trump et le PDG Lip-Bu Tan, que le président avait pourtant récemment critiqué. Le ton a changé, la Maison Blanche affirmant sa confiance dans le dirigeant. Intel se dit 'profondément engagé" à appuyer la stratégie industrielle américaine et à renforcer son leadership technologique.

Une prise de participation renforcerait les finances d’Intel, fragilisées par une perte de parts de marché, des retards technologiques et un ralentissement industriel. Elle s’inscrirait dans une série d’interventions directes de l’exécutif dans des secteurs jugés stratégiques, après la taxation partielle des ventes de puces vers la Chine, la "golden share" dans U.S. Steel et un investissement du Pentagone dans MP Materials, confirmant la volonté de bâtir des champions nationaux face à la Chine.