Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a indiqué mardi qu'un éventuel investissement public dans Intel viserait uniquement à stabiliser l'entreprise, sans obligation pour les sociétés américaines d'acheter ses puces, rapporte Reuters.
Interrogé sur l'hypothèse d'une prise de participation de 10%, Bessent a précisé qu'il s'agirait d'une conversion de subventions, éventuellement renforcée, afin de soutenir la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Aucun détail n'a été donné sur le calendrier ou le montant exact.
Cette déclaration intervient au lendemain de l'annonce d'un investissement de 2 MdUSD de SoftBank dans Intel, qui peine à regagner en compétitivité après plusieurs années d'erreurs stratégiques.
Le titre gagne près de 10% sur le Nasdaq après cette annonce.
Washington envisage une prise de participation dans Intel, le titre s'envole
Publié le 19/08/2025 à 16:51
Partager
+8,31 %
-4,01 %
© Zonebourse.com - 2025
Partager