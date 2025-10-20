Kevin Hassett, principal conseiller économique de la Maison Blanche, a estimé lundi qu’un déblocage de la fermeture du gouvernement fédéral pourrait intervenir d’ici la fin de la semaine. Malgré l’absence d’accord clair au Sénat, il a évoqué la possibilité que des démocrates modérés rompent les rangs, permettant un vote en faveur d’une résolution budgétaire provisoire. Le blocage actuel oppose républicains, favorables au maintien des niveaux de financement en vigueur, et démocrates, qui exigent l’ajout de crédits fiscaux liés à l’Affordable Care Act, en passe d’expirer.

Le conseiller a laissé entendre que les manifestations "No Kings", organisées ce week-end contre la présidence Trump, ont influencé la stratégie des élus démocrates. Il a également imputé la responsabilité du blocage à Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, en qualifiant la situation de "Schumer shutdown", un terme désormais largement repris par les républicains. Selon Hassett, la réouverture permettrait une reprise des négociations "sur le fond" dans un cadre institutionnel plus apaisé.

En parallèle, la Maison Blanche agite la menace d’un durcissement. En l’absence d’accord, des mesures plus coercitives pourraient être prises pour contraindre l’opposition à reprendre les discussions. Déjà, des coupes importantes ont été opérées dans l’administration, notamment au sein de l’IRS, et d’autres secteurs jusque-là épargnés, comme la sécurité aéroportuaire ou la défense, commencent à ressentir les effets du shutdown. Les discussions se poursuivent à huis clos, sous pression croissante du public et des milieux économiques.