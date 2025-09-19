Donald Trump et Xi Jinping ont réalisé des progrès notables vers un accord sur l’avenir de TikTok aux États-Unis, selon un responsable de la Maison Blanche. Lors d’un appel téléphonique, les deux dirigeants ont abordé plusieurs dossiers sensibles, dont la guerre en Ukraine, le commerce, la lutte contre le fentanyl et le sort du réseau social. Trump a qualifié l’échange de très productif et annoncé une rencontre avec Xi au sommet de l’APEC en Corée du Sud, suivie d’une visite en Chine début 2026.

Si la communication américaine laisse entendre qu’un compromis est proche, Pékin a tempéré l’optimisme. Dans un compte rendu officiel, la Chine a rappelé que sa position n’avait pas changé : les négociations doivent respecter les lois chinoises et les règles du marché, et les États-Unis doivent garantir un environnement équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises. Cette divergence de ton illustre les points encore en discussion.

Aux États-Unis, TikTok reste menacé par une loi exigeant sa cession avant le 16 décembre 2025, après plusieurs reports décidés par Trump depuis son retour à la présidence. Propriété du groupe ByteDance, l’application devait initialement être vendue avant le 19 janvier 2025, conformément à une loi signée par Joe Biden. Trump, qui attribue à TikTok un rôle dans sa victoire électorale de 2024, s’est prononcé en faveur de son maintien, privilégiant la négociation avec Pékin plutôt qu’une interdiction qui reste soutenue par une partie du Congrès.