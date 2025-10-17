Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, doit s’entretenir vendredi par téléphone avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, a confirmé un haut responsable de l’administration Trump à CNBC. Cet appel, dont les modalités n’ont pas été précisées, intervient après une semaine de tensions accrues entre Washington et Pékin, marquée par de nouvelles menaces tarifaires et des restrictions croisées sur les exportations.

Mardi, le président Donald Trump a menacé d’imposer une surtaxe de 100% sur les importations chinoises, en réaction aux mesures de Pékin. Il a toutefois reconnu sur Fox Business que ce niveau de taxation n’était "probablement pas tenable", tout en affirmant que la Chine l’avait "forcé à agir ainsi". Trump a également indiqué qu’il rencontrerait prochainement le président Xi Jinping en marge d’un déplacement prévu en Corée du Sud.

Scott Bessent, qui avait évoqué mercredi lors du forum CNBC Invest in America une possible visite en Asie, a déclaré avoir "beaucoup de respect" pour son homologue chinois. Cet échange téléphonique pourrait marquer un début de désescalade, alors que les marchés financiers et les milieux d’affaires redoutent un nouvel épisode de guerre commerciale entre les deux premières économies mondiales.