Les indices boursiers ont perdu du terrain hier, sous le coup d'un léger renforcement de l'aversion pour le risque, qui a logiquement frappé les chouchous de la cote comme l'or et les valeurs technologiques. La prudence domine encore ce matin après les résultats de Tesla et la posture ferme de la Maison Blanche vis-à-vis de la Chine sur le plan commercial et de la Russie sur le plan géopolitique. Les résultats d'entreprises se multiplient aussi vite que les vidéos IA générées par Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Les investisseurs s'emploient depuis quelques jours à remettre en cause les paris haussiers les plus embouteillés de l'année, c’est-à-dire l'or, les actions liées à l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies. Difficile de dramatiser à ce stade, dans la mesure où ces trois classes d'actifs sont toujours en (très) vive hausse en 2025. Mais ça coince un peu compte tenu de la rapidité de certains gains, des niveaux de valorisation atteints ou des doutes sur la qualité des fondamentaux du mouvement. Les indices occidentaux ont reculé hier, à quelques exceptions près comme Londres, où une stagnation inattendue de l'inflation a dopé les paris de baisse de taux. A Paris, les espoirs nés de la publication de LVMH la semaine dernière ont été douchés par les chiffres d'Hermès, L'Oréal et Kering, rien que ça. A Francfort, les dégagements sur l'industrie (défense, énergie, automobile) ont continué, plombant le DAX.

Côté Etats-Unis, le Nasdaq 100 a lâché 1%, peu aidé par la glissade de 10% de Netflix après des performances trimestrielles médiocres. L'exubérance pas toujours rationnelle entraîne, j'en parlais déjà hier, des variations d'une grande amplitude. Les résultats qui sont tombés hier soir après la clôture américaine ne disent pas le contraire : +18% pour Medpace et -19% pour Molina Healthcare, par exemple. Mais les chiffres qui suscitaient le plus d'attente étaient ceux de Tesla. Le constructeur automobile a renoué avec la croissance de ses ventes au troisième trimestre, mais au détriment de ses résultats, qui chutent toujours. La marge opérationnelle est descendue à 5,8%, soit moins que ce que Renault vient de confirmer pour cette année (6,5%). Ce qui n'empêche pas les investisseurs de payer 206 fois les résultats 2026 pour acheter une action Tesla, alors qu'ils n'acceptent de verser que 4,3 fois les résultats 2026 de Renault. Il faut dire que le job d'Elon Musk n'est pas de vendre des voitures mais d'entretenir la flamme autour du fait que dans le futur, Tesla vendra peut-être des voitures, ou peut-être pas, mais que ce n'est pas bien grave puisque la société sera autre chose de plus grand, sans doute avec les robots les plus avancés possibles. Malgré les revers automobiles, c'est cette histoire-là que les gens achètent. Enfin pas totalement, puisque l'action Tesla reculait de 3,8% après les comptes hier soir hors séances.

Pendant que les entreprises publient leurs résultats, les tensions mondiales restent vives. Sur le front russe, sans mauvais jeu de mots, la Maison Blanche accroît la pression sur Moscou. Les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, tout en poussant l'Inde à renoncer à ses achats de pétrole russe (une rumeur laisse penser que New Delhi s'est exécuté). En parallèle, l'administration Trump laisse flotter la possibilité d'accorder à l'Ukraine le droit d'utiliser des missiles longue portée européens pour frapper en Russie. Les cours du pétrole sont remontés, en particulier le brut léger américain WTI, qui a repassé la barre symbolique de 60 USD le baril.

Le bras de fer sino-américain a manifestement repris en amont de la rencontre programmée entre Donald Trump et Xi Jinping dans une semaine. Pour faire monter la pression, la Maison Blanche a laissé entendre qu'elle envisage d'imposer à la Chine des restrictions d'accès à plusieurs logiciels critiques. Pour autant, le secrétaire au Trésor Scott Bessent devrait s'entretenir avec ses homologues chinois en fin de semaine, signe que les tractations se poursuivent. A Pékin, les dirigeants du parti communiste clôturent leur quatrième plénum aujourd'hui (on appelle plénum les réunions du comité central du parti communiste). Un communiqué est attendu, même si sa teneur est incertaine.

Sur l'agenda macroéconomique, l'impasse budgétaire américaine continue à empêcher les publications de données officielles, ce qui force la Fed à avancer dans le brouillard en amont de sa décision de politique monétaire du 29 octobre. La situation est d'autant plus critique que la banque centrale américaine ne peut plus compter non plus sur une série de statistiques compilées par le fournisseur indépendant ADP sur l'emploi et les salaires. C'est le Wall Street Journal qui a révélé l'information selon laquelle ADP avait cessé de transmettre ces données en septembre, pour des raisons un peu obscures à ce stade (une relation de l'article du WSJ en français est disponible sur Zonebourse). Les partisans des baisses de taux estiment que l'absence de données récentes forcera quoi qu'il en soit la Fed à assouplir sa politique.

La journée sera bien occupée en matière de résultats d'entreprises, d'autant que le jeudi est traditionnellement la séance la plus embouteillée de la semaine en la matière. Environ 90 entreprises pesant plus de 10 milliards de capitalisation en bourse sont attendues, dont Intel, T-Mobile US, Unilever, Thales, Dassault Systèmes, Roche, Blackstone et Ford Motor.

L'Asie Pacifique est majoritairement baissière aujourd'hui. L'Inde (+0,7%) et l'Australie (stable) s'en sortent plutôt bien. Le Japon consolide lourdement de 1,7%, pendant que la Corée du Sud perd 1%. Les replis sont plus modérés à Hong Kong (-0,2%) et à Shanghai (-0,5%). L'Europe est attendue en légère baisse, mais les nombreuses publications sont susceptibles d'entraîner des ouvertures disparates en fonction des performances des grosses capitalisations.

La cotation du CAC 40 a été contrariée par le plongeon de Dassault Systèmes ce matin. L'indice parisien ouvre malgré tout en hausse de 0,2% à 8 225 points.

En Suisse, le SMI recule de 0,2% à 12 585 points. Le Bel 20 perd 0,3% à 4 992 points à Bruxelles.

Les temps forts économiques du jour

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Aker Solutions : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 29 NOK à 28 NOK.

ArcelorMittal : Wells Fargo reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 USD.

Boliden : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 à 413 SEK.

Carrefour : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.

Cembre : Equita SIM démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 72 EUR.

FDJ United : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR.

Hermès International : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 2450 à 2600 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2323 EUR à 2264 EUR.

Huber+Suhner : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 CHF à 150 CHF.

Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 21 à 23 EUR.

Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 347 à 348 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 145 à 200 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 310 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 345 EUR.

L'Oréal : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 374 à 372 EUR. Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 395 à 370 EUR.

Laurent-Perrier : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 124 à 121 EUR.

Michelin : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 26 à 25 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30 à 27 EUR.

Morgan Advanced Materials : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 250 GBX.

Nokian Renkaat : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 7,70 EUR.

SoftwareOne Holding : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,60 à 8,50 CHF.

Swiss Re : Mediobanca passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 157 CHF.

TeamViewer : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 10,50 EUR. DZ Bank AG Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 8,50 EUR.

Verimatrix : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 0,22 à 0,18 EUR.

Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 285 à 290 EUR.

WH Smith : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1310 GBX à 675 GBX.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

China Unicom va se séparer de son unité de mise en réseau de véhicules Zhiwang Technology et la coter en bourse à Shenzhen.

Brambles réaffirme ses prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 2026.

Les attaques de ransomware se multiplient au Japon et perturbent de grandes entreprises comme Asahi et Askul.

Pop Mart chute de 9% à Hong Kong après des trimestriels sans surprise, mais la baisse du prix des Labubu sur le marché de la revente.

Les principales publications du jour : Fortescue, Northern Star Resources, Hyundai Motor, Brambles …

