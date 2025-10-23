Les investisseurs s'emploient depuis quelques jours à remettre en cause les paris haussiers les plus embouteillés de l'année, c’est-à-dire l'or, les actions liées à l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies. Difficile de dramatiser à ce stade, dans la mesure où ces trois classes d'actifs sont toujours en (très) vive hausse en 2025. Mais ça coince un peu compte tenu de la rapidité de certains gains, des niveaux de valorisation atteints ou des doutes sur la qualité des fondamentaux du mouvement. Les indices occidentaux ont reculé hier, à quelques exceptions près comme Londres, où une stagnation inattendue de l'inflation a dopé les paris de baisse de taux. A Paris, les espoirs nés de la publication de LVMH la semaine dernière ont été douchés par les chiffres d'Hermès, L'Oréal et Kering, rien que ça. A Francfort, les dégagements sur l'industrie (défense, énergie, automobile) ont continué, plombant le DAX.
Côté Etats-Unis, le Nasdaq 100 a lâché 1%, peu aidé par la glissade de 10% de Netflix après des performances trimestrielles médiocres. L'exubérance pas toujours rationnelle entraîne, j'en parlais déjà hier, des variations d'une grande amplitude. Les résultats qui sont tombés hier soir après la clôture américaine ne disent pas le contraire : +18% pour Medpace et -19% pour Molina Healthcare, par exemple. Mais les chiffres qui suscitaient le plus d'attente étaient ceux de Tesla. Le constructeur automobile a renoué avec la croissance de ses ventes au troisième trimestre, mais au détriment de ses résultats, qui chutent toujours. La marge opérationnelle est descendue à 5,8%, soit moins que ce que Renault vient de confirmer pour cette année (6,5%). Ce qui n'empêche pas les investisseurs de payer 206 fois les résultats 2026 pour acheter une action Tesla, alors qu'ils n'acceptent de verser que 4,3 fois les résultats 2026 de Renault. Il faut dire que le job d'Elon Musk n'est pas de vendre des voitures mais d'entretenir la flamme autour du fait que dans le futur, Tesla vendra peut-être des voitures, ou peut-être pas, mais que ce n'est pas bien grave puisque la société sera autre chose de plus grand, sans doute avec les robots les plus avancés possibles. Malgré les revers automobiles, c'est cette histoire-là que les gens achètent. Enfin pas totalement, puisque l'action Tesla reculait de 3,8% après les comptes hier soir hors séances.
Pendant que les entreprises publient leurs résultats, les tensions mondiales restent vives. Sur le front russe, sans mauvais jeu de mots, la Maison Blanche accroît la pression sur Moscou. Les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, tout en poussant l'Inde à renoncer à ses achats de pétrole russe (une rumeur laisse penser que New Delhi s'est exécuté). En parallèle, l'administration Trump laisse flotter la possibilité d'accorder à l'Ukraine le droit d'utiliser des missiles longue portée européens pour frapper en Russie. Les cours du pétrole sont remontés, en particulier le brut léger américain WTI, qui a repassé la barre symbolique de 60 USD le baril.
Le bras de fer sino-américain a manifestement repris en amont de la rencontre programmée entre Donald Trump et Xi Jinping dans une semaine. Pour faire monter la pression, la Maison Blanche a laissé entendre qu'elle envisage d'imposer à la Chine des restrictions d'accès à plusieurs logiciels critiques. Pour autant, le secrétaire au Trésor Scott Bessent devrait s'entretenir avec ses homologues chinois en fin de semaine, signe que les tractations se poursuivent. A Pékin, les dirigeants du parti communiste clôturent leur quatrième plénum aujourd'hui (on appelle plénum les réunions du comité central du parti communiste). Un communiqué est attendu, même si sa teneur est incertaine.
Sur l'agenda macroéconomique, l'impasse budgétaire américaine continue à empêcher les publications de données officielles, ce qui force la Fed à avancer dans le brouillard en amont de sa décision de politique monétaire du 29 octobre. La situation est d'autant plus critique que la banque centrale américaine ne peut plus compter non plus sur une série de statistiques compilées par le fournisseur indépendant ADP sur l'emploi et les salaires. C'est le Wall Street Journal qui a révélé l'information selon laquelle ADP avait cessé de transmettre ces données en septembre, pour des raisons un peu obscures à ce stade (une relation de l'article du WSJ en français est disponible sur Zonebourse). Les partisans des baisses de taux estiment que l'absence de données récentes forcera quoi qu'il en soit la Fed à assouplir sa politique.
La journée sera bien occupée en matière de résultats d'entreprises, d'autant que le jeudi est traditionnellement la séance la plus embouteillée de la semaine en la matière. Environ 90 entreprises pesant plus de 10 milliards de capitalisation en bourse sont attendues, dont Intel, T-Mobile US, Unilever, Thales, Dassault Systèmes, Roche, Blackstone et Ford Motor.
L'Asie Pacifique est majoritairement baissière aujourd'hui. L'Inde (+0,7%) et l'Australie (stable) s'en sortent plutôt bien. Le Japon consolide lourdement de 1,7%, pendant que la Corée du Sud perd 1%. Les replis sont plus modérés à Hong Kong (-0,2%) et à Shanghai (-0,5%). L'Europe est attendue en légère baisse, mais les nombreuses publications sont susceptibles d'entraîner des ouvertures disparates en fonction des performances des grosses capitalisations.
La cotation du CAC 40 a été contrariée par le plongeon de Dassault Systèmes ce matin. L'indice parisien ouvre malgré tout en hausse de 0,2% à 8 225 points.
En Suisse, le SMI recule de 0,2% à 12 585 points. Le Bel 20 perd 0,3% à 4 992 points à Bruxelles.
Le stock de statistiques américaines qui ne seront pas publiées à cause du shutdown va encore s'accroître demain. Aucun indicateur majeur n'est prévu. Tout l'agenda ici.
- Euro : 1,1597 USD
- Once d'or : 4093 USD
- Brent : 64,16 USD
- Spread Bund / OAT : 79 points (-0,2%)
- VIX : 18,6 (+0,7%)
- 10 ans US : 3,947%
- Bitcoin : 108 500 USD
Les principaux changements de recommandations
- Aker Solutions : DNB Carnegie passe de vendre à conserver avec un objectif de cours réduit de 29 NOK à 28 NOK.
- ArcelorMittal : Wells Fargo reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 33 à 39 USD.
- Boliden : DNB Carnegie passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 405 à 413 SEK.
- Carrefour : BNP Paribas Exane reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 11 à 10 EUR.
- Cembre : Equita SIM démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 72 EUR.
- FDJ United : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 43 à 42 EUR.
- Hermès International : DZ Bank AG Research maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 2450 à 2600 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 2323 EUR à 2264 EUR.
- Huber+Suhner : Bank Vontobel AG passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 120 CHF à 150 CHF.
- Icade : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 21 à 23 EUR.
- Kering : AlphaValue/Baader Europe reste à alléger avec un objectif de cours relevé de 347 à 348 EUR. Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 290 à 300 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation sous-pondérer et relève l'objectif de cours de 145 à 200 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 310 EUR. TD Cowen reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 260 à 345 EUR.
- L'Oréal : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 374 à 372 EUR. Landesbank Baden-Württemberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 395 à 370 EUR.
- Laurent-Perrier : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 124 à 121 EUR.
- Michelin : Barclays reste à sous-pondérer avec un objectif de cours réduit de 26 à 25 EUR. JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 30 à 27 EUR.
- Morgan Advanced Materials : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 250 GBX.
- Nokian Renkaat : SEB Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours de 7,70 EUR.
- SoftwareOne Holding : Research Partners AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 7,60 à 8,50 CHF.
- Swiss Re : Mediobanca passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 157 CHF.
- TeamViewer : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 18 à 10,50 EUR. DZ Bank AG Research passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 21 à 8,50 EUR.
- Verimatrix : Portzamparc reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 0,22 à 0,18 EUR.
- Vusiongroup : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 285 à 290 EUR.
- WH Smith : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 1310 GBX à 675 GBX.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Parmi les résultats du jour :
- Michelin renonce à son objectif de rentabilité pour 2026.
- Kering affiche des revenus en baisse, mais moins marqués que prévu. Le titre gagnait 6% hors séance sur l'OTC US.
- Klépierre relève ses objectifs pour 2025.
- Carrefour confirme ses objectifs pour 2025.
- Thales enregistre une hausse de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année et confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Orange relève son objectif de rentabilité.
- Renault confirme ses objectifs 2025.
- Dassault Systèmes affiche un chiffre d'affaires trimestriel stable et inférieur aux estimations.
- STMicroelectronics publie un bénéfice en recul d'un tiers.
- Nexans confirme ses prévisions.
- Bureau Veritas publie des revenus de 1,58 MdEUR au T3.
- Sodexo prudent sur le nouvel exercice.
- Verallia abaisse ses objectifs après un trimestre décevant.
- Covivio confirme son objectif de résultat net récurrent 2025 après une hausse des revenus sur 9 mois.
- Vusiongroup dévoile des revenus en forte croissance au troisième trimestre.
- Exail confirme que la croissance de l'Ebitda en 2025 sera supérieure à celle du chiffre d'affaires.
- Airbus, Thales et Leonardo signent un protocole d'accord pour créer un géant européen des satellites.
- Eiffage se renforce au capital de Getlink à 17,72 EUR et franchit le seuil de 25% du capital, mais n'envisage pas d'OPA.
- Ipsos reporte la présentation de sa stratégie Horizons 2030 à janvier 2026.
- Ubisoft va réduire les effectifs de ses studios suédois et finlandais.
- Les principales publications du jour : Icade, Fnac Darty, Groupe Crit, ID Logistics, Synergie, Immobilière Dassault, Bastide, Solocal, Alan Allman, Verimatrix, Biosynex… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Parmi les résultats du jour :
- SAP relève ses prévisions après des résultats en hausse au 3e trimestre.
- Roche relève ses prévisions 2025.
- Unilever enregistre une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ; les perspectives pour l'exercice sont confirmées.
- Galderma relève ses prévisions de croissance.
- Nokia publie des résultats du T3 au-dessus des attentes.
- Stora Enso dépasse les estimations du marché au T3.
- MTU Aero Engines dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande commerciale.
- London Stock Exchange confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Kuehne und Nagel va réduire ses coûts après une chute de 34 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel.
- Lonza confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Rentokil Initial progresse au T3 et confirme ses perspectives pour l'exercice.
- Legal & General réaffirme ses prévisions.
- Antofagasta prévoit une production annuelle de cuivre inférieure à ses prévisions.
- Beiersdorf a vu ses ventes trimestrielles progresser de 1,7% en organique et prévoit une croissance organique de 2,5% pour l’ensemble de 2025.
- Lloyds Banking Group enregistre un bénéfice inférieur au troisième trimestre.
- SGS confirme ses prévisions.
- Relx a enregistré une hausse de 7% de son chiffre d’affaires sous-jacent sur neuf mois et prévoit une forte progression de son bénéfice d’exploitation ajusté et de son BPA à taux de change constants.
- DSV affiche un bénéfice inférieur au troisième trimestre.
- Intercontinental Hotels anticipe des résultats 2025 conformes aux attentes du marché.
- Kerry maintient ses prévisions malgré une baisse au T3.
- Kone vise 3 à 5% de croissance organique cette année.
- Enskilda Banken publie des chiffres en baisse au troisième trimestre.
- Volkswagen prévient de possibles interruptions de production en raison du conflit sur Nexperia.
- L'Ukraine pourrait commander 100 à 150 Gripen à Saab.
- Mutares vend ses activités de transformation du carbone et de l'acier inoxydable à l'entreprise française Fouré Lagadec.
- Onward Medical lève 50 millions d'euros par le biais d'un placement privé d'actions.
- Les principales publications du jour : Galderma, Antofagasta, MTU Aero Engines, Unibail-Rodamco-Westfield, Renault, Banco de Sabadell, Kuehne und Nagel, Roche, Thales, Dassault Systèmes, Lloyds Banking, STMicroelectronics, Swedbank, Nokia, Essity, Telia, Orange, Kone, Evolution AB, Bureau Veritas, Unilever, Relx, London Stock Exchange, Intercontinental, Rentokil, Atlas Copco, Accor…
D'Amérique du Nord
- Actions en hausse post-séance après leurs trimestriels : Medpace (+18%), Las Vegas Sands (+5%), Southwest Airlines (+2%)…
- Actions en baisse post-séance après leurs trimestriels : Molina Healthcare (-19%), Packaging Corporation of America (-7%), IBM (-6,5%), United Rentals (-4%), Tesla (-3,8%)…
- Boeing encaisse un nouvel échec des négociations avec le syndicat, après 80 jours de grève.
- Reddit porte plainte contre Perplexity, Oxylabs UAB, AWMProxy et SerpAI pour extraction illicite de données.
- Adobe a discuté de l'acquisition, pour 3 milliards de dollars, de la start-up Synthesia spécialisée dans la vidéo assistée par ordinateur, selon The Information.
- Meta supprime 600 postes dans sa division IA, selon le WSJ.
- Apple visé par une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE.
- Astera Labs acquiert aiXscale Photonics.
- Moderna interrompt le développement d'un vaccin contre les malformations congénitales après l'échec d'un essai clinique.
- Les principales publications du jour : Blackstone, Kenvue, Southwest Airlines, Honeywell, Dow, Valero Energy, Hasbro, TechnipFMC, T-Mobile US, Intel Corporation, Newmont Corporation, Ford Motor, Deckers Outdoor, Baker Hughes…
D'Asie et d'ailleurs
- China Unicom va se séparer de son unité de mise en réseau de véhicules Zhiwang Technology et la coter en bourse à Shenzhen.
- Brambles réaffirme ses prévisions de recettes et de bénéfices pour l'exercice 2026.
- Les attaques de ransomware se multiplient au Japon et perturbent de grandes entreprises comme Asahi et Askul.
- Pop Mart chute de 9% à Hong Kong après des trimestriels sans surprise, mais la baisse du prix des Labubu sur le marché de la revente.
- Les principales publications du jour : Fortescue, Northern Star Resources, Hyundai Motor, Brambles …
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Les fabricants de puces chinoises innovent intelligemment en contournant les limites imposées par les Etats-Unis (The Economist, en anglais).
- Pourquoi la croissance de l'emploi aux États-Unis est-elle si anémique (c'est pas la faute de l'IA !) (FT Alphavile, en anglais).
- L'angle mort du mouvement pour l'abondance (Noéma, en anglais).
- Le poids croissant de Moscou en Russie (Le Grand Continent).
- Beyond Meat, la nouvelle star des actions mèmes (Wall Street Journal, en anglais).
- En Asie, l'essor de la diplomatie du durian (Foreign Policy, en anglais).
- Elon Musk, la vie après Washington (Le Monde).
- Comment la Chine a débordé les Etats-Unis dans le domaine de l'énergie nucléaire (New York Times, en anglais).
- Les Etats-Unis vont entrer au capital de sociétés opérant dans l'ordinateur quantique (Wall Street Journal, en anglais).