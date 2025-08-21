Le département de la Justice a annoncé jeudi l’ouverture d’une enquête visant Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale, après un signalement pour fraude hypothécaire émanant de l’administration Trump. Cette affaire politise davantage les relations déjà tendues entre la Maison-Blanche et la banque centrale.

Dans une lettre adressée à Jerome Powell, président de la Fed, l’avocat du département de la Justice a demandé le départ immédiat de Cook, bien que la loi de 1913 stipule qu’un gouverneur ne peut être révoqué que par le président des États-Unis. Le signalement a été transmis par Bill Pulte, directeur de la Federal Housing Finance Agency, qui accuse Cook d’avoir déclaré deux résidences principales simultanément dans le Michigan et en Géorgie.

Donald Trump a amplifié ces accusations, exigeant la démission de Cook. Cette dernière, nommée en 2022 par Joe Biden, a assuré qu’elle ne céderait pas aux pressions politiques et qu’elle fournirait tous les documents nécessaires pour clarifier sa situation financière. L’affaire illustre la volonté de Trump de renforcer son influence sur la Fed, au moment où il pousse déjà Jerome Powell à réduire rapidement les taux. Elle confère désormais une dimension judiciaire à une confrontation hautement politique.