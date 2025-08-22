Cette décision intervient quelques semaines après que Donald Trump a exigé la démission du nouveau directeur général d’Intel, Lip-Bu Tan, en raison de ses liens jugés problématiques avec la Chine. Elle suit également un investissement de 2 milliards de dollars réalisé par SoftBank, perçu comme un signe de confiance dans la capacité de redressement du groupe. Le soutien fédéral devrait notamment offrir un répit à l’activité de fonderie, déficitaire depuis plusieurs trimestres.

Malgré cet appui, Intel demeure confronté à des obstacles majeurs. Sa feuille de route technologique est jugée fragile et ses difficultés à séduire des clients pour ses nouvelles usines pèsent sur ses perspectives. L’entreprise, qui n’a plus généré de flux de trésorerie disponible positif depuis 2021, a enregistré en 2024 une perte historique de 18,8 milliards de dollars, la première depuis 1986.

Cette prise de participation s’inscrit dans une série d’initiatives menées par Donald Trump pour renforcer l’indépendance industrielle américaine. Le président a déjà appuyé des projets stratégiques dans les semi-conducteurs et les terres rares, notamment en partenariat avec Nvidia et MP Materials, afin de sécuriser des ressources jugées critiques pour la souveraineté technologique du pays.