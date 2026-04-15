Apposer son nom partout était son obsession de promoteur immobilier. Il l'a emporté à la Maison Blanche.

Au beau milieu d’une guerre en Iran, Donald Trump n’oublie pas ses priorités. Parmi elles, le président américain veut laisser son empreinte sur Washington.

Vendredi, les plans d’un arc de 76 mètres (250 pieds) ont été dévoilés. Un arc destiné à commémorer le 250ème anniversaire des Etats-Unis. Mais de nombreux commentateurs le décrivent comme "l’arc de Trump".

L’ouvrage se situera entre le Lincoln Memorial et l'entrée du cimetière national d'Arlington, la nécropole militaire où reposent environ 430 000 personnes. L’arc comportera quatre statues de lions dorés et deux phrases du serment d’allégeance national sur chaque face : "ONE NATION UNDER GOD" et "LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL".

Ces derniers mois, Donald Trump a déjà fait démolir l’aile Est de la Maison Blanche pour y faire construire une immense salle de bal. Avant cela, plusieurs pièces de la Maison Blanche ont déjà été rénovées dans le plus pur style de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride. A l’extérieur, une galerie des portraits a été ajoutée, tandis que le Rose Garden a été entièrement pavé.

Donald Trump a aussi renommé le Kennedy Center en "Trump Kennedy Center". Le centre a récemment fermé pour travaux. Et en décembre 2025, le département d’Etat annonçait que l’Institut Américain pour la paix, dont le siège se situe à Washington, allait être rebaptisé "Donald J. Trump Institute of Peace".

Dans d'autres projets publiés vendredi, l'administration Trump propose aussi de repeindre en blanc l'Eisenhower Executive Office Building, un bâtiment gris situé à côté de la Maison Blanche, où travaillent de nombreux conseillers. Le plan inclut également un réaménagement de Pennsylvania Avenue, entre la Maison Blanche et le Capitole, avec de nouvelles chaussées, des espaces piétons, des essences d'arbres différentes et de hauts drapeaux américains.

Donald Trump est actuellement dans son second (et dernier) mandat et aura 80 ans cette année. La question de l’héritage est donc centrale. Dans sa carrière de promoteur immobilier, il a passé des décennies à apposer son nom partout. Il applique désormais la même méthode en tant que président des Etats-Unis.