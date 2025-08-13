Selon les sources de Reuters, l’administration Trump ne tranchera pas avant plusieurs semaines sur l’imposition éventuelle de droits de douane sur les importations de médicaments et d’ingrédients actifs, dans le cadre d’une enquête sur la sécurité nationale. L’annonce, initialement attendue au printemps, a déjà été repoussée à plusieurs reprises.

L’enquête, lancée en avril sous la section 232 du Trade Expansion Act, vise à réduire la dépendance américaine aux importations médicales. Donald Trump a évoqué des tarifs progressifs pouvant atteindre 250%, tout en prévoyant une période d’adaptation pour les laboratoires. Washington a déjà négocié des exemptions partielles avec le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud et l’Union européenne.

Selon plusieurs sources de Reuters, les conclusions sur les semi-conducteurs devraient être publiées avant celles sur la pharmacie, rendant peu probable une annonce fin août. Les industriels mettent en garde contre des mesures qui pourraient compromettre l’accès des patients aux traitements et alourdir les coûts, à rebours de l’objectif affiché de baisse des prix des médicaments.