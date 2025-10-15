Les États-Unis ont annoncé un vaste dispositif d’aide à l’Argentine, combinant une ligne de swap de 20 milliards de dollars et un fonds d’investissement privé du même montant destiné à la dette souveraine du pays. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a confirmé mercredi que Washington avait de nouveau acheté des pesos argentins sur les marchés, une opération qui s’inscrit dans le cadre de ce programme de soutien évalué à 40 milliards de dollars. Ce plan, piloté par l’administration Trump, vise à stabiliser la troisième économie d’Amérique latine et à renforcer sa coopération financière avec Washington.

Bessent a souligné que ce dispositif n’était pas conditionné aux résultats des élections législatives du 26 octobre, mais à la poursuite des réformes économiques du président Javier Milei. Ce dernier bénéficie du soutien affiché des États-Unis pour sa politique d’austérité et de libéralisation du marché. Le secrétaire au Trésor a indiqué que la ligne de swap serait adossée aux droits de tirage spéciaux du FMI détenus par le Trésor américain, tandis que le fonds d’investissement, encore à l’étude, mobiliserait banques et fonds souverains pour renforcer la liquidité de la dette argentine.

Bessent a ajouté que Washington ne chercherait pas à se placer avant le FMI ou les créanciers privés dans la hiérarchie des remboursements, affirmant vouloir se démarquer de la stratégie financière chinoise. Le programme, dont le calendrier reste à préciser, marque un engagement américain sans précédent envers Buenos Aires depuis plusieurs décennies et traduit la volonté de la Maison Blanche de consolider son influence économique dans la région.