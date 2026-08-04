Pendant plusieurs années, la guerre technologique entre les Etats-Unis et la Chine s'est concentrée sur les semi-conducteurs. Les restrictions visant NVIDIA, ASML ou les équipements de gravure ont largement occupé le devant de la scène. Pourtant, les prochains gagnants de cette rivalité pourraient évoluer dans un segment beaucoup plus discret : celui des composants optiques.

Selon plusieurs informations concordantes transmises par Reuters, l'administration Trump prépare une interdiction visant les nouveaux transceivers optiques chinois utilisés dans les centres de données américains. L'objectif affiché est sécuritaire : empêcher que des composants critiques puissent servir de vecteurs d'espionnage, de sabotage ou de cyberattaques au sein des infrastructures qui hébergent les modèles d'intelligence artificielle. D'après les informations disponibles, la FCC espère mettre cette mesure en œuvre avant la fin de l'année, même si le projet peut encore évoluer.

Les transceivers sont les "autoroutes" des centres de données. Ils assurent les échanges de données entre les serveurs et les clusters de GPU à des vitesses toujours plus élevées. À mesure que les infrastructures IA grossissent, leur importance devient comparable à celle des processeurs eux-mêmes. Sans eux, impossible de faire communiquer efficacement des dizaines de milliers de GPU.

Pendant longtemps, les industriels chinois se sont imposés comme des fournisseurs incontournables. Zhongji Innolight détient aujourd'hui environ 27% du marché mondial des transceivers destinés aux centres de données et réalise l'essentiel de son activité hors de Chine. Cette domination repose sur des années d'investissements industriels et sur une forte compétitivité dans les produits les plus avancés.

Si Washington ferme progressivement le marché américain à ces acteurs, les hyperscalers comme Amazon Web Services, Microsoft, Google, Meta ou Oracle devront trouver d'autres fournisseurs. Ce simple changement de réglementation pourrait redistribuer plusieurs milliards de USD de chiffre d'affaires au sein de toute la chaîne de valeur.

Les industriels américains en première ligne

Les principaux gagnants potentiels sont les fabricants américains de composants optiques.

Lumentum, Coherent et Applied Optoelectronics sont les bénéficiaires les plus évidents. Ces sociétés produisent directement des transceivers ou des composants photoniques indispensables aux architectures 400G, 800G et demain 1,6T. Si les fournisseurs chinois disparaissent progressivement des appels d'offres américains, une partie de cette demande devrait naturellement se reporter vers eux. Au-delà du simple transfert de volumes, cette évolution leur donnerait davantage de pouvoir de négociation, des carnets de commandes plus remplis et une meilleure visibilité sur leurs investissements industriels.

Ciena pourrait également profiter de cette évolution. Même si son activité est davantage orientée vers les équipements de réseaux optiques, le groupe est directement exposé aux investissements dans les infrastructures de communication des data centers, qui devraient continuer d'accélérer avec la montée en puissance de l'IA.

Les effets positifs pourraient également remonter toute la chaîne industrielle. Corning, leader mondial de la fibre optique, bénéficierait d'une demande soutenue pour les infrastructures réseau. AMS-Osram, spécialiste des composants optoélectroniques, profiterait d'une accélération des investissements dans la photonique avancée. Enfin, AXT, qui fournit des substrats en phosphure d'indium (InP) et en arséniure de gallium (GaAs), pourrait voir croître la demande pour ses matériaux si les fabricants occidentaux augmentent leurs capacités de production.

Une domination chinoise que le marché sous-estime

L'ampleur de cette annonce est probablement encore sous-estimée par les investisseurs.

Les fabricants chinois ne sont pas des acteurs secondaires. Ils dominent aujourd'hui une grande partie de l'industrie mondiale des composants optiques.

Sur les modules optiques 800G, qui équipent les infrastructures IA de dernière génération autour de l'écosystème Nvidia, Innolight et Eoptolink représenteraient à eux seuls près de 60% des volumes. Plus largement, sept des dix premiers fabricants mondiaux de modules optiques (ODM) sont chinois. Les trois leaders (Innolight, Eoptolink et HGGenuine) concentrent à eux seuls environ 55% des parts de marché mondiales sur les optiques 100G et au-delà.

si Washington ferme progressivement son marché à ces entreprises, il ne s'agit pas d'un simple ajustement réglementaire. C'est une redistribution massive des parts de marché qui pourrait s'opérer au profit des industriels occidentaux.

Les hyperscalers devront probablement payer la facture

Cette réorganisation aura toutefois un coût.

Les grands opérateurs de cloud (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, Meta ou encore Oracle) bénéficiaient jusqu'à présent d'une forte concurrence entre fournisseurs américains et chinois. Cette compétition contribuait à maintenir les prix des modules optiques sous pression.

En réduisant fortement le nombre de fournisseurs disponibles, Washington risque paradoxalement d'augmenter le coût des infrastructures IA. Les fabricants occidentaux disposent aujourd'hui de capacités de production plus limitées que leurs concurrents chinois. Cette rareté leur donnera davantage de pouvoir de fixation des prix.

Autrement dit, les hyperscalers pourraient devoir absorber plusieurs milliards de USD de Capex supplémentaires au cours des prochaines années. Ce renchérissement ne remettra probablement pas en cause leurs plans d'investissement dans l'IA, mais il améliorera mécaniquement la rentabilité des fournisseurs occidentaux.

Les marchés semblent déjà commencer à intégrer cette hypothèse. Après la publication des premières informations, les actions Applied Optoelectronics, Coherent, Lumentum et Corning ont fortement progressé, illustrant l'anticipation par les investisseurs d'une redistribution durable des parts de marché.

Cette affaire dépasse néanmoins le seul marché des transceivers.

Elle montre que Washington ne cherche plus seulement à limiter l'accès de la Chine aux technologies les plus avancées. La stratégie consiste désormais à réduire progressivement la présence chinoise dans toute la chaîne d'approvisionnement des infrastructures IA. Les précédentes restrictions visant les drones, les routeurs, les robots ou les onduleurs suivent exactement cette logique. Les transceivers pourraient simplement constituer la prochaine étape.

C'est aussi ce qui explique pourquoi de nombreux investisseurs regardent désormais le secteur de la mémoire avec davantage d'attention.

Les discussions autour de CXMT et de YMTC montrent que les autorités américaines examinent déjà la dépendance aux fournisseurs chinois dans d'autres composants stratégiques. Les sénateurs américains exercent une pression croissante pour empêcher les entreprises américaines de s'approvisionner auprès de ces groupes, tandis que plusieurs observateurs estiment que les transceivers pourraient n'être que le premier domino d'une stratégie plus large. Si cette logique se poursuit, les fabricants occidentaux de mémoire pourraient connaître le même type de réallocation de la demande que celui aujourd'hui envisagé pour l'optique.

La véritable histoire n'est donc peut-être pas celle des transceivers. C'est celle d'une chaîne de valeur de l'IA qui se recompose sous l'effet de la géopolitique. Les composants optiques constituent probablement le premier grand test de cette nouvelle logique. Si cette stratégie est maintenue, elle pourrait redessiner durablement la carte mondiale des fournisseurs des infrastructures d'intelligence artificielle.