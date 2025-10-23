Le département du Commerce américain a démenti toute négociation en cours visant à acquérir des participations dans des entreprises de l’informatique quantique, contredisant une information du Wall Street Journal. Selon un porte-parole, aucune discussion n’a lieu avec des sociétés du secteur telles qu’IonQ, Rigetti Computing ou D-Wave Quantum, contrairement à ce qu’affirmait le quotidien sur la base de sources proches du dossier. Malgré ce démenti, les valeurs concernées ont fortement progressé en Bourse, avec des hausses comprises entre 5% et 13%.

L’article du Wall Street Journal évoquait la possibilité que l’administration Trump envisage d’appliquer au secteur quantique la stratégie déjà utilisée dans des domaines jugés stratégiques, comme les semi-conducteurs et les terres rares. Ces dernières années, Washington a en effet pris 10% du capital d’Intel et 15% de celui de MP Materials, dans le cadre d’une politique industrielle visant à renforcer la sécurité nationale. Plusieurs responsables, dont le secrétaire au Commerce Howard Lutnick, défendent une approche où l’État tire un bénéfice direct des succès des entreprises soutenues par des fonds publics.

L’informatique quantique, considérée comme un domaine technologique clé pour les prochaines décennies, attire des investissements massifs à travers le monde. Malgré un chiffre d’affaires global encore limité à moins de 750 millions de dollars en 2024, les perspectives demeurent prometteuses, notamment pour des usages scientifiques ou militaires. Alphabet a récemment annoncé une avancée majeure, affirmant que son processeur quantique avait exécuté un algorithme plus de 13 000 fois plus vite qu’un ordinateur classique, marquant une étape importante dans la course mondiale à la suprématie quantique.