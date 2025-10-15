Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a affirmé que les fluctuations boursières ne modifieraient pas la stratégie commerciale des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Intervenant au forum Invest in America, il a déclaré que Washington ne négocierait pas sous la pression des marchés, mais uniquement sur la base de ses intérêts économiques. Ces propos surviennent alors que les indices américains connaissent de fortes variations en raison des tensions entre les deux puissances, accentuées par la menace du président Donald Trump d’alourdir les droits de douane sur les produits chinois.

Les marchés ont alterné entre chutes et rebonds, au gré des déclarations de la Maison Blanche et des réactions de Pékin, notamment sur les restrictions d’exportation de terres rares et la suspension des achats de soja américain. Dans ce contexte, Bessent a vivement critiqué un article du Wall Street Journal suggérant que Xi Jinping parierait sur l’usure américaine, accusant le quotidien de reprendre la rhétorique du Parti communiste chinois.

Évoquant la politique économique de l’administration Trump, le secrétaire au Trésor a souligné que le président "aime une Bourse haute" mais qu’il en attribue la solidité à de "bonnes politiques économiques". Il a cité la hausse des investissements dans les infrastructures, les technologies et l’intelligence artificielle comme moteurs d’un nouveau cycle d’investissement productif. Malgré les turbulences boursières, Bessent a réaffirmé la détermination des États-Unis à maintenir la pression sur la Chine pour défendre leurs intérêts stratégiques à long terme.