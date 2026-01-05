Les marchés financiers démarrent 2026 sur un événement géopolitique majeur, orchestré par les Etats-Unis au Venezuela. De nombreuses échéances importantes sont attendues sur la première quinzaine de janvier, en particulier au niveau des statistiques macroéconomiques américaines, de l'identité du prochain président de la Fed ou de la constitutionnalité des droits de douane de Donald Trump. Les marchés actions, eux, ont l'air de repartir exploiter la frénésie de l'IA avant d'avoir attaqué la galette.

Bonjour, nous sommes le 5 janvier 2026, c'est l'anniversaire de ma maman et apparemment, aucun dirigeant d'un pays du monde n'a été ramené manu militari aux Etats-Unis pendant la nuit. Enfin, je veux dire aucun après Nicolás Maduro, capturé le 3 janvier au Venezuela par Washington pour être jugé pour des accusations liées à la drogue. Les Etats-Unis ont ainsi fait un étalage spectaculaire de leur capacité à remodeler le monde, d'une façon qui n'avait plus été vue depuis des décennies. Donald Trump a décrété que le Venezuela sera dirigé par son administration sans préciser les contours de cet engagement. Son Secrétaire d'Etat Marco Rubio s'est montré plus subtil en soulignant que les Etats-Unis vont utiliser le levier pétrolier (le Venezuela détient les premières réserves d'or noir du monde, mais son complexe pétrolier est en décrépitude) pour aligner les intérêts de Caracas sur ceux de Washington.

Cette intervention au Venezuela montre la détermination de la Maison Blanche à s'affranchir des codes géopolitiques qui régissent le monde depuis 1945. Elle ajoute une couche de complexité à l'équation qui s'était déjà considérablement renforcée en inconnues depuis l'année dernière. Les marchés financiers ont pris acte calmement de la nouvelle. Au niveau politique, cette opération ne va pas aider à calmer les dissensions au sein de la population américaine. A l'échelle mondiale, elle redéfinit les termes "impossible", "possible" et "probable". Des pays comme le Canada, le Panama ou le Danemark, sur lesquels Donald Trump a des visées territoriales, se retrouvent dans une situation nouvelle. Le Mexique pourrait aussi être dans le collimateur, à cause de ses politiques jugées laxistes en matière de drogue ou d'émigration. Au-delà, l'intervention au Venezuela pourrait en inspirer d'autres. On pense immédiatement à la Chine et à Taiwan. Les réseaux sociaux chinois bruissent d'ailleurs de commentaires à ce sujet depuis avant-hier. La Chine a d'ailleurs condamné la capture de Maduro, comme la Russie, le Brésil, la Colombie ou le Mexique.

Comme toujours, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Mais pour ceux qui en doutaient encore, l'ordre international post-seconde guerre mondiale est enterré et les Etats-Unis ont ressuscité le dialogue mélien. Dans la guerre du Péloponnèse, Thucydide raconte la façon dont le peuple de l'île de Mélos a cru se sauver en faisant appel au sens de la justice des Athéniens. Lesquels massacrèrent la population insulaire pour avoir refusé de se plier à leurs exigences. Les Athéniens soutenaient que la justice ne peut exister qu'entre forces égales. Quand ce n'est pas le cas, les forts décident et les faibles cèdent, peu importent les règles en vigueur. Ça vous rappelle quelque chose ?

Si l'actualité vénézuélienne fait couler beaucoup d'encre, les marchés financiers sont toujours focalisés sur leurs marottes de la fin 2025. La Fed va-t-elle baisser ses taux ? L'IA va-t-elle continuer à alimenter la hausse des actions et l'économie américaine ? La guerre en Ukraine va-t-elle prendre fin ? Je rappelle ici brièvement que les marchés actions ont fortement progressé l'année dernière, ainsi que d'autres classes d'actifs comme l'argent et l'or ou les métaux industriels (on vous a fait un résumé ici).

Deux événements majeurs sont attendus dans les prochains jours aux Etats-Unis. D'abord, la décision de la Cour suprême sur les droits de douane imposés par Donald Trump, avec une possible déclaration d'inconstitutionnalité. Ensuite l'annonce de l'identité du futur président de la Réserve fédérale.

L'OPEP+ a confirmé son intention de maintenir l'offre de pétrole à un niveau stable au premier trimestre.

La France va suspendre l'importation de produits agricoles d'Amérique du Sud.

L'attaque du réseau électrique de Berlin attribuée par les autorités à des "extrémistes de gauche".

Agenda macro de la semaine : l'inflation de janvier en France et en Allemagne sera publiée mardi, avant l'annonce mercredi de l'ISM des Services aux Etats-Unis. Outre-Atlantique, les regards se tourneront vendredi vers les chiffres de l'emploi de décembre et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour janvier. Les traders pronostiquent à 83% un maintien des taux directeurs américains actuels (3,50 à 3,75%) lors de la réunion de la Fed du 28 janvier. Ils sont moins certains de l'issue de la réunion suivante, le 18 mars, avec 52% de probabilité pour un statu quo et 48% pour une baisse de taux (les pourcentages proviennent de l'outil FedWatch du CME, qui piste les contrats à terme).

Agenda des sociétés : cette semaine de reprise sera pauvre en publications de résultats, mais les choses changeront dès le mardi 13 janvier avec les trimestriels de JPMorgan Chase et Bank of New York Mellon, qui lanceront la saison des performances financières 2025.

La seconde séance boursière de l'année (pour les retardataires, il y en a déjà eu une vendredi) clignote en vert en Asie-Pacifique, du moins pour les marchés riches en valeurs technologiques. Elles dopent le Nikkei 225 au Japon (+3,3%), le TAIEX à Taiwan (+2,6%) et le KOSPI en Corée du Sud (+3,3% aussi). L'Australie, l'Inde et Hong Kong n'arrivent pas à suivre le rythme et progressent à peine. Les indicateurs avancés européens ont l'air mieux disposés et devraient permettre une ouverture en hausse.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier de décembre sera publié à 16h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Air Liquide a confirmé vise une hausse de sa marge 2025, après avoir communiqué un cadrage sur ses performances.

La FDA accorde un examen prioritaire au Tzield de Sanofi dans le diabète des jeunes enfants.

Airbus devrait dépasser son objectif annuel de livraison de 790 avions en 2025, selon Bloomberg.

Klépierre finalise l'acquisition d'un centre commercial dans le sud de l'Italie.

Exail Technologies reçoit une commande de plusieurs centaines de drones sous-marins K-STER pour environ 40 MEUR.

Nicox rembourse Kreos Capital et signe un nouveau financement, en partie dilutif (OCA).

Rapid Nutrition lève 5 MEUR avec un financement dilutif sous forme de bons de souscription prépayés.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Equinor a déposé une plainte devant la justice américaine pour contester une décision du ministère américain de l'Intérieur visant à suspendre son projet Empire Wind.

Argenx a nommé son directeur général Tim Van Hauwermeiren au poste de président, en remplacement de Peter Verhaeghe. La directrice des opérations Karen Massey va lui succéder au poste de directrice générale.

Exor prolonge de trois ans, jusqu’en janvier 2029, son pacte d’actionnaires avec Piero Ferrari pour les AG de Ferrari, dont il détient 21,2%.

Avolta finalise un rachat d'actions pour un montant de 200 MCHF.

SGS rachète l'indien Panacea Infosec.

D'Amérique du Nord

Tesla cède la couronne de premier producteur mondial de véhicules électriques à BYD.

Le film "Avatar : Fire and Ash" de Walt Disney a dépassé le milliard de dollars de recettes mondiales.

L'autorité antitrust brésilienne ouvre une enquête sur les services cloud de Microsoft.

D'Asie et d'ailleurs

La pénurie de puces mémoire est "sans précédent" et "dramatique", selon le co-PDG de Samsung Electronics.

Baidu dévoile son projet de scission et d'introduction en bourse à Hong Kong de sa division spécialisée dans les puces IA.

Standard Robots (Wuxi) a déposé un dossier d'introduction en bourse à Hong Kong.

Honda prolonge de deux semaines la suspension de sa production en Chine, selon Nikkei.

