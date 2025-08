Bonne nouvelle pour Amazon, la Maison Blanche veut se pencher sur la question des drones commerciaux afin de faciliter le déploiement de cette nouvelle solution de livraison autonome.

Washington veut accélérer l’essor des drones commerciaux avec un projet de règles permettant leur utilisation au-delà de la ligne de vue des opérateurs, une étape clé pour développer la livraison de colis et d’autres applications industrielles. Jusqu’ici, ces vols nécessitaient des dérogations individuelles. La nouvelle réglementation prévoit des obligations strictes pour les opérateurs, fabricants et gestionnaires du trafic aérien des drones, avec des vols limités à 400 pieds sur des sites préalablement approuvés par la Federal Aviation Administration.

Les exploitants devront définir leurs zones d’activité, prévoir le volume quotidien de vols, identifier les sites de décollage et d’atterrissage, et disposer de procédures en cas de perte de communication. Les drones devront céder la priorité à tous les aéronefs habités, et la Transportation Security Administration imposera un contrôle des antécédents des personnels concernés. Cette approche veut concilier sécurité et expansion commerciale, tout en préparant l’espace aérien à des opérations massives de livraison par drone, qu’Amazon, par exemple, souhaite étendre à 500 millions de livraisons annuelles d’ici 2030.

Présentée comme un tournant logistique, la réforme pourrait transformer la mobilité des produits et services, de la livraison de médicaments aux cafés Starbucks. Elle suscite toutefois des inquiétudes sécuritaires, notamment à l’approche d’événements sensibles comme la Coupe du monde de football. Les industriels saluent une approche "fondée sur le risque", y voyant une étape cruciale pour faire des drones un levier de productivité et de sécurité publique.