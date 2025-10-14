Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a indiqué mardi que la mise en œuvre des droits de douane à 100% sur les importations chinoises dépendrait de la réaction de Pékin dans le conflit autour des terres rares. Ces déclarations interviennent après que le président Donald Trump a menacé d’appliquer des surtaxes massives en réponse aux restrictions d’exportation annoncées par la Chine, qui pourraient affecter des secteurs stratégiques américains tels que la défense, les semi-conducteurs et l’automobile. "Beaucoup dépendra de ce que feront les Chinois", a affirmé Greer, soulignant que Washington privilégiait encore la voie diplomatique.

Des discussions entre responsables américains et chinois se sont tenues lundi à Washington, et la rencontre prévue entre Trump et Xi Jinping au sommet de l’APEC, fin octobre à Séoul, demeure à l’agenda. Greer a toutefois laissé entendre qu’elle pourrait être remise en cause si les tensions s’aggravaient. Il a rappelé la priorité de l’administration : relocaliser des chaînes d’approvisionnement critiques et réduire la dépendance américaine vis-à-vis de la Chine. L’annonce de la semaine dernière avait provoqué une chute de 2 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière américaine, avant un léger apaisement des marchés.

Les terres rares, utilisées notamment dans les aimants pour les systèmes d’armement, les véhicules électriques et l’industrie des semi-conducteurs, constituent un levier stratégique majeur pour Pékin, qui contrôle environ 60% de leur extraction mondiale et plus de 90% de leur raffinage. Les États-Unis, dépendants à 70% des importations chinoises selon le Bureau géologique américain, cherchent à sécuriser des sources alternatives dans un contexte de rivalité économique croissante entre les deux puissances.