L'administration Trump impose à Nvidia et AMD de reverser 15% de leurs revenus issus des ventes de puces avancées à la Chine. Cette mesure inédite, héritée d'un accord conclu sous l'administration Trump, conditionne désormais l'exportation de processeurs comme la H20, utilisés pour l'intelligence artificielle.

Nvidia et AMD devront verser 15% de leurs revenus issus des ventes en Chine de puces avancées, comme la H20 utilisée pour l’IA, au gouvernement américain, selon une information du Financial Times confirmée par deux autres sources depuis. Cette mesure que le Wall Street Journal juge pour le moins inhabituelle, est issue d’un accord conclu avec l'administration Trump. Elle conditionne la délivrance des licences d’exportation. En avril, Washington avait suspendu les ventes de H20 avant de les autoriser à nouveau le mois dernier. Nvidia espère reprendre rapidement les livraisons, tandis qu’AMD n’a pas commenté.

Une taxe stratégique au cœur de la guerre technologique USA-Chine

La Chine représente un marché clef pour les deux entreprises : 17 milliards de dollars pour Nvidia (13% de ses ventes) et 6,2 milliards pour AMD (24% du chiffre d’affaires) sur leurs derniers exercices. Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, avait justifié cette ré-autorisation par la nécessité de négocier un accord sur les terres rares et le besoin de maintenir les entreprises chinoises sur des technologies américaines, même limitées. Les puces les plus avancées restent interdites d’exportation.

La décision divise. Pour Geoff Gertz, du Center for New American Security, elle manque de cohérence : si la vente des H20 est un risque pour la sécurité nationale, elle ne devrait pas avoir lieu. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi imposer une ponction ? L’ex-conseiller Alasdair Phillips-Robins y voit un troc entre sécurité nationale et recettes pour le Trésor.

La part des puces IA dans le mix-chiffre d'affaires des deux groupes n'est pas connue, mais pour donner un ordre de grandeur, 15% de 23,2 milliards de dollars, soit le cumul des revenus annuels d'AMD et Nvidia en Chine, représentent 3,5 milliards de dollars.