La Maison-Blanche prépare un décret exécutif visant à centraliser la régulation de l’intelligence artificielle au niveau fédéral, selon un document obtenu par CNBC. Le texte, soutenu par le président Donald Trump, s’opposerait aux lois adoptées par certains États en lançant des actions en justice et en conditionnant l’accès à des financements fédéraux. L’objectif est d’éviter ce que l’exécutif qualifie de "patchwork réglementaire" nuisible au développement du secteur. Le projet prévoit notamment la création d’une "AI Litigation Task Force" dirigée par la procureure générale Pam Bondi et une possible exclusion des États concernés du programme BEAD, doté de 42 milliards de dollars pour l’accès à Internet haut débit.

Le secteur technologique, notamment en Californie, voit dans cette approche fédérale une protection contre les contraintes locales. Des entreprises comme OpenAI ou Andreessen Horowitz plaident pour une régulation unifiée, plus favorable à l’innovation. À l’inverse, plusieurs législateurs, dont le démocrate Alex Bores, dénoncent un alignement de la Maison-Blanche sur les intérêts des grandes entreprises. Ce projet pourrait également inclure un moratoire législatif empêchant les États de réguler certains aspects du développement de l’IA, sans limitation de durée, tout en leur laissant compétence sur la fraude, la protection des consommateurs ou les contenus illicites générés par IA.

La proposition rencontre toutefois une opposition politique croissante, y compris au sein du Parti républicain. Des figures comme Marjorie Taylor Greene ou Hakeem Jeffries rejettent toute tentative de restreindre le droit des États à légiférer. Le sénateur Mark Warner, favorable à un cadre national, estime qu’un affaiblissement des initiatives locales risquerait de paralyser le Congrès, comme ce fut le cas sur les réseaux sociaux. Alors que le vide législatif fédéral persiste, ce projet de décret symbolise la volonté de Washington de reprendre la main sur un sujet devenu central, mais dont la régulation reste encore très disputée.