La volonté de Washington de renforcer les restrictions pour la Chine sur les équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs. L'annonce fait chuter le cours des actions ASML.

Des élus américains ont appelé mardi à un durcissement des restrictions sur la vente d’équipements de fabrication de puces à la Chine, à la suite d’un rapport du Congrès révélant que des entreprises chinoises ont acheté pour 38 milliards de dollars de matériel en 2024. L’enquête, menée par la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, souligne que des divergences entre les réglementations américaines, japonaises et néerlandaises ont permis à certains fabricants étrangers de continuer à fournir Pékin, contournant ainsi partiellement les interdictions imposées aux groupes américains.

Le rapport préconise un élargissement des sanctions à l’échelle des pays alliés afin de restreindre plus efficacement l’accès de la Chine aux technologies de production de semi-conducteurs avancés. Les principaux bénéficiaires de ces ventes sont Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML et Tokyo Electron, dont les transactions avec la Chine ont représenté près de 39% de leur chiffre d’affaires cumulé, en hausse de 66% depuis 2022. Ces équipements auraient contribué au renforcement des capacités chinoises dans la fabrication de puces stratégiques, au cœur des rivalités technologiques et militaires mondiales.

Les élus citent notamment trois entreprises chinoises, SwaySure Technology, Shenzhen Pengxinxu Technology et SiEn Integrated Circuits, pour leurs liens présumés avec un réseau clandestin soutenant Huawei. Le rapport recommande aussi de limiter l’exportation de composants permettant à la Chine de développer ses propres machines de production. Selon Mark Dougherty, président de Tokyo Electron US, les ventes vers la Chine ont commencé à ralentir sous l’effet de nouvelles régulations, mais la coordination internationale reste incomplète. "Le Parti communiste chinois tente de réécrire toute la chaîne d’approvisionnement", a résumé le chercheur Craig Singleton, soulignant que les équipements de niche sont désormais devenus des enjeux géopolitiques majeurs.