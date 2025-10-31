Wavestone prend 3% après l'annonce, au titre de son 1er semestre 2025/26, d'un chiffre d'affaires de 458,1 millions d'euros, en repli limité de 0,5% sur une base organique. Sur la période, l'effet jour était défavorable à hauteur de -0,9%.
Malgré une légère amélioration entre le 1er et le 2e trimestre, le taux d'utilisation du cabinet de conseil est resté sous pression au 1er semestre pour s'établir à 71%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent.
'Le début du 3e trimestre 2025/26 est marqué par une amélioration de la demande. En conséquence, le taux d'utilisation devrait connaître une progression significative au 3e trimestre', estime Wavestone, qui prévient cependant que la visibilité reste limitée.
Pour ce qui concerne ses objectifs annuels, il confirme viser une croissance organique positive en 2025/26, mais il prévoit désormais une marge opérationnelle récurrente annuelle de l'ordre 13%, au lieu d'une cible supérieure à 13% initialement.
Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures.
En s'appuyant sur plus de 6 000 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.
