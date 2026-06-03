Wavestone renonce à son objectif de marge de 15% à l'horizon 2027/28

Le groupe de conseil a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 MEUR sur l'exercice clos fin mars, en hausse de 1% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression ressort également à 1% en organique, hors contribution de Wivoo, consolidé depuis le 1er juin 2025, et retraitée de l'effet négatif des taux de change.

Le résultat opérationnel récurrent s'est établi à 119,9 MEUR, en progression de 1%, faisant ressortir une marge opérationnelle récurrente stable à 12,6%. Cette performance intègre une charge de 8,2 MEUR liée aux paiements en actions accordés aux collaborateurs, contre 7,2 MEUR un an plus tôt.



Le résultat net a progressé plus rapidement que l'activité, à 82,1 MEUR, soit une hausse de 8%. La marge nette s'est ainsi améliorée à 8,6%, contre 8,0% lors de l'exercice précédent.



Pour l'exercice 2026/27, Wavestone vise une croissance organique "low single-digit" ainsi qu'une marge opérationnelle récurrente d'environ 13%.



Le groupe souligne toutefois que l'amélioration des conditions de marché en Europe demeure très progressive. Les clients restent prudents dans leurs décisions d'investissement et la situation au Moyen-Orient renforce l'attentisme de certains d'entre eux.



Dans ce contexte, Wavestone entend poursuivre l'amélioration de sa rentabilité grâce à une meilleure qualité d'exécution et à l'accélération de sa transformation.



Le cabinet a par ailleurs indiqué qu'il n'était plus en mesure de confirmer son objectif d'une marge opérationnelle récurrente de 15% à l'horizon de l'exercice 2027/28. Compte tenu de la reprise graduelle du marché et du retard pris dans l'amélioration de ses performances, ses nouveaux objectifs de moyen terme seront désormais ceux définis dans le cadre du plan stratégique "Lead the Shift".