Wavestone renonce à son objectif de marge de 15% à l'horizon 2027/28
Le groupe de conseil a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 954,3 MEUR sur l'exercice clos fin mars, en hausse de 1% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression ressort également à 1% en organique, hors contribution de Wivoo, consolidé depuis le 1er juin 2025, et retraitée de l'effet négatif des taux de change.
Le résultat opérationnel récurrent s'est établi à 119,9 MEUR, en progression de 1%, faisant ressortir une marge opérationnelle récurrente stable à 12,6%. Cette performance intègre une charge de 8,2 MEUR liée aux paiements en actions accordés aux collaborateurs, contre 7,2 MEUR un an plus tôt.
Le résultat net a progressé plus rapidement que l'activité, à 82,1 MEUR, soit une hausse de 8%. La marge nette s'est ainsi améliorée à 8,6%, contre 8,0% lors de l'exercice précédent.
Pour l'exercice 2026/27, Wavestone vise une croissance organique "low single-digit" ainsi qu'une marge opérationnelle récurrente d'environ 13%.
Le groupe souligne toutefois que l'amélioration des conditions de marché en Europe demeure très progressive. Les clients restent prudents dans leurs décisions d'investissement et la situation au Moyen-Orient renforce l'attentisme de certains d'entre eux.
Dans ce contexte, Wavestone entend poursuivre l'amélioration de sa rentabilité grâce à une meilleure qualité d'exécution et à l'accélération de sa transformation.
Le cabinet a par ailleurs indiqué qu'il n'était plus en mesure de confirmer son objectif d'une marge opérationnelle récurrente de 15% à l'horizon de l'exercice 2027/28. Compte tenu de la reprise graduelle du marché et du retard pris dans l'amélioration de ses performances, ses nouveaux objectifs de moyen terme seront désormais ceux définis dans le cadre du plan stratégique "Lead the Shift".
Wavestone, l'un des tout premiers cabinets de conseil indépendants en France, et Q_PERIOR, l'un des leaders indépendants du conseil sur le marché germanophone (Allemagne - Suisse - Autriche) se sont rapprochés en décembre 2023 pour devenir le partenaire privilégié des transformations majeures.
En s'appuyant sur plus de 6 000 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie, le cabinet dispose d'expertises sectorielles de premier plan complétées par un portefeuille de savoir-faire cross-sectoriels permettant d'adresser à 360° les grands programmes de transformation.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.