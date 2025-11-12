Waymo, filiale d’Alphabet spécialisée dans les véhicules autonomes, a annoncé le déploiement de ses premiers trajets payants sur autoroute à San Francisco, Los Angeles et Phoenix. Jusqu’ici cantonnés aux rues urbaines, les robotaxis de Waymo peuvent désormais emprunter les grands axes routiers si l’itinéraire y gagne en efficacité. Cette avancée repose sur plus de dix ans de développement, incluant tests publics, circuits fermés et simulations complexes.

Conduire à haute vitesse en autonomie complète a nécessité une validation minutieuse. Waymo a testé des situations comme les insertions sur voie rapide, les motos en interfile ou les comportements face à un retournement de véhicule. Un partenariat avec les autorités locales, ainsi que l’ajout d’infrastructures de recharge, ont permis ce lancement. La flotte circule en règle générale à 65 mph, mais peut légèrement dépasser cette limite pour des raisons de sécurité, selon l’entreprise.

L’expansion de Waymo se poursuit également sur le plan géographique. Sa zone de service dans la baie de San Francisco couvre désormais 260 miles carrés, incluant San Jose et l’aéroport international Mineta. Après Phoenix, il s’agit de son deuxième hub aéroportuaire. Des implantations sont prévues à Miami, San Diego et Washington D.C. d’ici 2026, tandis que des tests sont en cours à New York, Tokyo et Londres. Contrairement à Tesla, qui continue de proposer un service avec chauffeur, Waymo se positionne en tête sur le marché des taxis véritablement autonomes.