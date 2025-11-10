Waymo, la filiale de véhicules autonomes d’Alphabet, a annoncé lundi la nomination de Steve Fieler au poste de directeur financier, dans un contexte de préparation à une nouvelle phase d’expansion prévue pour 2026. Fieler, cadre chevronné de Google, était jusqu’à présent vice-président en charge de la planification financière, des investissements et des relations investisseurs. Il a également occupé des fonctions clés au sein de l’unité Platforms and Ecosystems de Google, supervisant notamment Android et Chrome, et a été directeur financier de HP Inc.

Cette nomination intervient alors que Waymo accélère le déploiement commercial de sa flotte de robotaxis aux États-Unis. L’entreprise opère déjà à Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Atlanta et Austin, et prévoit d’étendre ses services à Miami et Washington D.C. d’ici 2026. Parallèlement, elle a obtenu l’autorisation de mener des tests avec chauffeurs de sécurité à New York. La co-directrice générale Tekedra Mawakana a salué l’expertise stratégique de Fieler, soulignant son rôle clé dans la structuration financière de l’entreprise, qui pourrait s’ouvrir à de nouveaux investisseurs.

Le changement intervient dans un contexte budgétaire tendu pour Waymo. Le segment "Other Bets" d’Alphabet, dont elle fait partie, a vu ses pertes trimestrielles grimper à 1,43 milliard de dollars, malgré un chiffre d’affaires en repli à 344 millions. La société cherche désormais à renforcer son pilotage financier afin de soutenir un déploiement à l’échelle nationale. Fieler succède à Elisa de Martel, en poste depuis 2022, dont le départ n’a pas été détaillé. Cette transition marque une étape stratégique pour Waymo, qui vise à affirmer sa position dans un secteur encore largement émergent.