WBD grimpe après un accord pour un rachat de Warner Bros. par Netflix

Warner Bros. Discovery (WBD) grimpe de 3% à Wall Street après l'annonce d'un accord définitif par lequel Netflix acquerra Warner Bros., y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO, pour une valeur d'entreprise d'environ 82,7 milliards de dollars.



"Cette transaction réunit les franchises emblématiques et les bibliothèques légendaires de Warner Bros. avec le service de divertissement de premier plan de Netflix, créant une offre extraordinaire pour les consommateurs", expliquent les 2 groupes.



Selon les termes de l'accord, chaque actionnaire de WBD recevra 23,25 USD en numéraire et 4,50 USD en actions Netflix, soit un prix de 27,75 USD par action WBD, impliquant une valorisation totale des fonds propres d'environ 72 MdsUSD.



La transaction devrait être finalisée après la séparation précédemment annoncée de la division Global Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, dont la conclusion devrait désormais intervenir au 3e trimestre 2026.