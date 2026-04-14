Il y a deux ans, nous écrivions dans ces mêmes colonnes que, malgré ses qualités, le célèbre fabricant d'antirouilles ne méritait peut-être pas une capitalisation boursière équivalente à un multiple de cinquante fois ses profits.

WD-40 a développé ses activités à un rythme modeste mais régulier. Dans un contexte de taux bas, ceci lui a valu une spectaculaire expansion de multiple, avec une capitalisation passée d'une moyenne de vingt fois son profit à des niveaux compris entre trente et quarante fois celui-ci, ainsi que plusieurs pics vers un plafond de cinquante fois son profit.

À son crédit, le groupe basé à San Diego échappe plutôt bien à la forte pression inflationniste qui touche l'ensemble du secteur des biens de consommation courante ; il continue d'assurer une expansion de ses ventes de manière organique - soit une appréciable originalité dans ce secteur - et défend sa très bonne profitabilité malgré la sensible compression des marges observée ces derniers trimestres.

Il est remarquable que WD-40, géré de manière très conservatrice, n'ait cédé à aucune des grandes manies du secteur : pas de M&A, pas de rachats d'actions frénétiques financés par de l'endettement, etc. Le marché a toujours apprécié ce positionnement raisonnable, peut-être parfois un peu trop, mais en tout cas de manière toujours franche.

Fidèle à lui-même, WD-40 assurait un profit d'exploitation record en 2025 et retournait 65 millions de dollars à ses actionnaires, via 50 millions en dividendes et 15 millions en rachats d'actions. Les résultats du premier semestre de l'exercice fiscal en cours, publiés la semaine dernière, sont par ailleurs très positifs, avec des ventes en hausse de 6 % par rapport à la même époque l'an passé.

La hausse des dépenses d'exploitation vient presque entièrement grignoter ces gains, certes. Pas d'alarme cependant : c'est un classique chez WD-40, qui réalise traditionnellement l'essentiel de ses marges au second semestre, après des politiques de promotion et des investissements publicitaires plus importants au premier semestre.