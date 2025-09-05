Quatrième grossiste de matériel informatique en France et également détenteur de produits à marque propre, cette société contrôlée aux trois quarts par les frères Gorsd change de taille année après année et affiche un résultat positif depuis sa création en 2003. Discrète en Bourse, elle a dû affronter le contrecoup d'une crise sanitaire qui a boosté les ventes de matériel puis laissé place à un attentisme qui se prolonge. Le groupe en a profité pour saisir les opportunités de croissance externe qui se sont présentées. Dernière en date, le rachat d'Exertis France qui va permettre à la société de passer le cap du demi-milliard de CA. Entretien.

Moshey Gorsd, après des années de croissance organique à deux chiffres, le groupe se distingue par une croissance externe agressive…

" Effectivement, la digestion de la vague d’investissement en produits informatiques née de la crise sanitaire a été longue, mais 2025 pourrait bien être l’année du retour de la croissance de notre marché : le second semestre a bien débuté et même si le climat des affaires en cette rentrée invite à la prudence, on note clairement un rebond des ventes de PC en Europe. Ces années de consolidation du marché ne nous ont pas empêchés de changer de dimension grâce à une accélération de notre stratégie de croissance externe, la dernière en date étant Exertis qui va nous permettre d’atteindre 500 M€ de CA pro-forma fin 2025. Notre position de n°4 français, sur un marché de l’ordre de 8 à 9 milliards d’euros, s’en retrouve renforcée et nous permet de nous rapprocher du n°3, les deux premiers acteurs, américains, restant loin devant."

Source : société

Comment parvenez-vous à vous démarquer sur ce marché très concurrentiel de la distribution de matériel informatique ?

" Notre mix de vente combinant distribution de produits pour compte de tiers et de produits sousnos propres marques (design, packaging, marketing) nous permet de générer des ventes croisées et surtout des marges brutes supérieures à la concurrence. Par ailleurs, notre statut de franco-français avec un actionnariat familial majoritaire très engagé au niveau opérationnel et même sur le terrain font la différence dans un métier où le client doit rester au centre de tout. Nous avons une culture d’entreprise forte chez We.Connect, très commerçante, avec un client au centre de tout, à qui nous devons en permanence apporter le meilleur service et les meilleurs produits en s’adaptant continuellement au marché.

Pouvez-vous faire un point sur les récents investissements du groupe dans de nouveaux outils : nouveau siège, refonte de l’ensemble des sites e- commerce du groupe…Cela, combiné à l’intégration d’Exertis nouvellement acquise, ne pèsera-t-il pas sur les résultats et sur le bilan cette année ? A contrario, profitez-vous de la baisse du dollar ?

" Au niveau des résultats courants, l’impact sera limité car les montants investis ne sont pas très significatifs à l’échelle du groupe, surtout que nous ne détenons pas les murs de notre nouveau siège social d'environ 17 000 m² (entrepôt et bureaux) situé à Serris en région parisienne. Par ailleurs, si la reprise d’Exertis occasionnera le passage de provisions, elle s’accompagne également d’un boni de fusion important qui viendra soutenir notre résultat net et nos fonds propres. Concernant la baisse du dollars, elle profite uniquement à nos achats de produits à marque propres, les produits tiers étant réglés en euros."

Source : société

Quels sont les éléments financiers clé du rachat d’Exertis, finalisé ces derniers jours ? Comment comptez-vous redresser ses résultats ?

" Exertis France est spécialisé sur la distribution de matériel de gaming. La société, qui a vu son CA décliner ces dernières années, a néanmoins réalisé 176 M€ de ventes en 2024, pour des pertes opérationnelles annuelles de 7 à 10 M€. Cette opération nous permet de changer de taille et surtout de mettre la main sur un portefeuille d’accords de distribution de grandes marques comme Microsoft, Logitech, TP-Link, Starlink ou encore Play Station. La société Exertis France est très implantée auprès des grandes enseignes de la distribution et du e-commerce, et possède une filiale en Espagne, Exertis Iberia. Nous allons consolider Exertis sur 5 mois en 2025 avec l’ambition de renouer avec une marge opérationnelle positive sur l’ensemble de l’exercice 2027. A noter que notre risque est maîtrisé puisque la société, acquise à 100% pour l’euro symbolique, a été au préalable recapitalisée par son vendeur, le groupe DCC, à hauteur de 90 M€. Elle n’est donc plus endettée et détient même 14M€ de trésorerie au moment de la reprise. A nous maintenant de relever le challenge de redresser Exertis via le cross-selling, l’intégration d’outils informatiques performants et le turnover naturel des effectifs non remplacés "

Quelle est votre ambition à l’international ? Y envisagez-vous des croissances externes ?

" Un des principaux atouts de l’acquisition d’Exertis est de nous ouvrir la voie du développement à l’international, en l’occurrence en Espagne et au Portugal. Si Exertis n’y réalise à ce stade que 12 M€ de CA, le fait de disposer d’un distributeur local détenteur d’accords de distribution est clé quand on sait à quel point les filières de distribution et d’approvisionnement de chaque fournisseur et de chaque distributeur final sont cloisonnées pays par pays. Par exemple, nous fournissons la FNAC en France et allons maintenant pouvoir fournir la FNAC en Espagne grâce à cette acquisition. Nous sommes ouverts à d’autres acquisitions à l’international, même si l’heure est surtout à l’intégration d’Exertis."

Le groupe se montre généreux envers les œuvres. Quels sont les montants concernés et les motivations des dirigeants ?

" Nous donnons effectivement pour au moins plusieurs centaines de milliers d’euros de matériel informatique chaque année. Il s’agit de stocks qui trouvent un meilleur usage selon nous auprès d’organisations en charge de l’éducation d’enfants au Nigeria que s’ils étaient bradés en France. Quelques dons en espèces viennent également s’ajouter chaque année afin de soutenir une œuvre qui m’est chère, l’association Sarah Penalver Gorsd SPG qui soutient la recherche sur le cancer leptoméningé. "