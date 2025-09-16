L’action de Webtoon Entertainment a grimpé de plus de 25% mardi à la suite de l’annonce d’un accord avec Walt Disney pour créer une plateforme de bandes dessinées numériques consacrée aux univers Marvel et Star Wars. Le géant américain prendra également 2% du capital de Webtoon. Le titre a brièvement progressé de 36% en séance, atteignant un sommet annuel et signant l’une de ses meilleures performances depuis son introduction en Bourse en 2024.

La future plateforme, accessible par abonnement, réunira plus de 35 000 comics issus des catalogues de Marvel, Pixar, Star Wars et 20th Century Studios. Pour Deutsche Bank, cet accord marque une "expansion significative" du partenariat noué en août dernier et pourrait offrir à Webtoon une source de revenus récurrents tout en renforçant sa crédibilité auprès d’autres détenteurs de franchises.

En Bourse, l’action Webtoon a plus que doublé en trois mois, portée par l’essor des contenus numériques sous licence et la multiplication de partenariats internationaux.