Wedbush attend une réaction mitigée au départ du CEO d'Apple
Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 350 USD sur Apple, au lendemain de l'annonce du plan de succession de son emblématique dirigeant Tim Cook, qui quittera ses fonctions de directeur général (CEO) début septembre.
Selon ce plan approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration, Tim Cook deviendra le président exécutif du conseil, remplaçant à ce poste Arthur Levinson, qui aura été président non exécutif d'Apple pendant 15 ans.
Il deviendra le principal administrateur indépendant le 1er septembre, tandis que John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle, deviendra CEO de la firme technologique à compter du 1er septembre 2026.
"Les investisseurs auront une réaction mitigée face à cette nomination soudaine au poste de président exécutif", pronostique Wedbush, soulignant qu'il y avait clairement une volonté de changement à la direction d'Apple.
Selon le broker, la pression s'accentuait sur Apple pour élaborer une stratégie d'IA performante, et Tim Cook devait estimer que tous les éléments étaient désormais réunis à l'approche de la WWDC pour passer le relais.
"Bien que des rumeurs circulaient concernant le départ de Tim Cook de son poste de CEO, les investisseurs auront pour l'instant plus de questions que de réponses quant au calendrier et aux implications pour la stratégie globale d'Apple", prévient Wedbush.
Il considère donc que ceci devrait accentuer la pression sur le groupe basé à Cupertino (Californie) pour "produire du succès et une feuille de route produits lors de la WWDC, plaçant l'IA au coeur de ses priorités".
Timothy D. Cook est, depuis la démission de Steve Jobs le 24 août 2011, le directeur général d’Apple Inc.
Tim Cook a grandi dans l’Alabama. Son père travaillait sur un chantier naval et sa mère était mère au foyer. Diplômé en 1982 de l’université d’Auburn dans l’Alabama en ingénierie industrielle, il décroche brillamment son MBA en 1988 à l’Université de Duke en Caroline du Nord, l’une des plus prestigieuses universités américaines.
Tim Cook a travaillé 12 ans chez IBM, en y supervisant notamment la production et la distribution en Amérique du Nord et en Amérique latine. Il entre ensuite chez Compaq puis devient vice-président chargé de la production, de l’approvisionnement et de la gestion de l’inventaire.
C’est Steve Jobs qui va lui-même débaucher Tim Cook chez Compaq en 1997. Tim Cook rejoint Apple en mars 1998, un an après le retour de Steve Jobs aux commandes. Placé sous l’autorité directe de Steve Jobs, Tim Cook est responsable de la gestion de la chaîne logistique d’Apple, des ventes, du support et du service aux clients, pour tous les marchés sur lesquels est présente l’entreprise.
Tim Cook met alors en place une stratégie bien réfléchie : l’entreprise doit réduire sa gamme de produits ainsi que le nombre de distributeurs et de revendeurs. Autre virage stratégique initié par Tim Cook : la sous-traitance en Asie. Tim Cook est l’homme de la délocalisation chez Apple.
En 2000, Tim Cook prend la direction des ventes internationales, puis en 2004, il prend la tête de la division Macintosh, celle qui est responsable des MacBook, MacBook Pro et iMac. Et là, les résultats parlent d’eux-mêmes : les ventes de Mac n’ont de cesse de progresser. Son ascension est alors fulgurante ; en 2005 il devient directeur général délégué de la firme à la pomme. En Janvier 2007, Cook est promu au COO.
Tim Cook prend la direction par interim de la firme par deux fois, en 2004 (pendant 2 mois) et 2009, alors que Steve Jobs doit s’éloigner pour diverses opérations. C’est en janvier 2011 qu’il reprend les manettes de la firme, passage définitif à partir d’août 2011. Depuis, il a mené la barque d’Apple avec un succès incroyable et a fait tripler la valeur boursière de la marque, ce qui contribue à augmenter sa fortune.
Tim Cook est décrit comme un homme brillant et un travailleur acharné. Moins impulsif que son prédécesseur, il peut, selon ses collaborateurs, paraître émotionnellement détaché et implacable. S’il s’agit d’un homme discret qui ne fait que très peu d’apparitions publiques, plusieurs engagements ont contribué à soigner son image : son coming-out en 2014, sa volonté affichée de léguer sa fortune à des œuvres caritatives après sa mort…
Tim Cook siège également au conseil d’administration de Nike.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.