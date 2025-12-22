Wedbush maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 600 dollars sur Microsoft qui "reste un gagnant clé dans la liste IVES AI 30", affichant son optimisme pour la croissance du groupe grâce à l'IA l'année prochaine.
Selon le broker, le marché sous-estime l'histoire de croissance d'Azure et le changement porté par l'IA qui va avoir lieu pour le groupe à l'approche de 2026, faisant de Microsoft l'un de ses grands noms préférés de la tech à posséder au cours de l'année à venir.
"Les investisseurs restent sceptiques quant au profil de croissance piloté par l'IA de Microsoft, ce qui prépare le terrain pour qu'il les démente, car ce pilier du cloud hyperscaler est idéalement placé pour des déploiements stratégiques d'IA en entreprise", juge Wedbush.
En résumé, il pense que "Microsoft s'apprête à connaître une année 2026 massive" et que l'action est "un achat convaincant à ces niveaux, compte tenu du rôle fondamental clé que le groupe jouera dans cette prochaine étape de la montée en puissance de la Révolution IA".
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.