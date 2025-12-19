Wedbush dégrade son opinion sur Lyft

Wedbush dégrade son opinion sur Lyft de "neutre" à "sous-performance" avec un objectif de cours abaissé de 20 à 16 dollars, jugeant que la plateforme de services de mobilité pourrait être affectée par le développement de la conduite autonome.

"Si l'impact financier à court terme pour les plateformes de covoiturage établies est limité, au fil du temps, nous nous attendons à ce que les véhicules autonomes bouleversent le statu quo actuel", estime le broker.



Or, de son point de vue, Lyft est "le plus à risque d'un impact de disruption lié aux véhicules autonomes, étant donnée l'exposition du groupe au marché américain du covoiturage et son mix d'offres non diversifié".